Создатели мегапопулярного турецкого телесериала «Великолепный век» максимально точно воссоздали образ знаменитого военачальника Османской империи Малкочоглу Бали-бея

По крайнем мере актер и модель Бурак Озчивит, который сыграл эту роль в фильме, невероятно похож на своего исторического прототипа, передает Politeka.net со ссылкой на открытые источники.

Этот воин в свое время отметился рядом подвигов и сыграл немалую роль в том, что Османская империя завоевала территории Венгрии. Он стал одним из самых приближенных к султану Сулейману І людей.

Малкочоглу Бали-бей родился в 1495 году. Он был двоюродным братом султана Сулеймана, так как его мать и отец Сулеймана были братом и сестрой, а Султан Баязид II был дедушкой как Сулейману, так и Бали-бею.

Карьерный рост Малкочоглу Бали-бея начинается со службы санджакбеем в Самендире. А немного позже, в 1521 году, он вместе с армией османов сражается за Белград. И когда им удается его захватить, Бали-бей назначается губернатором Белграда и Босны.

После покорения Белграда ему выпадает честь сражаться при Мохаче, эта битва проходила в 1526. Там Сулейман замечает воина и поручает ему координирование возведения моста через Дунай. Того самого, который показан в сериале.

Победа при Мохаче в 1526 году была самым значимым из всех военных событий в жизни Бали-бея. Именно тогда он получил настоящую славу.

Что касается любовных похождений Бали-бея в сериале, то там слишком много выдумки. На самом деле с Михримах, дочерью султана, у него ничего не могло быть. Когда дочь Сулеймана стала взрослой и выходила замуж, Бали-бей уже долгое время был женат. 27-летний Бали-бей женился на своей двоюродной сестре Давлетшах-хатун в 1522 году, когда Михримах только родилась. Его мать Хюма Султан и его теща Айниша Султан были двоюродными сестрами. Мамы у них были разные, но отец был один – Султан Баязид II.

Подыскивая актера на роль военачальника, создатели сериала старались максимально точно показать не только внешность, но и черты характера: напористость, уверенность в себе и смелость.

Бурак Озчивит идеально подошел под все параметры и прекрасно вжился в роль. Более того, уже после съемок сериала он открыл в Стамбуле ресторан «Бали-бей Донер», которым управляет отец актера.

Напомним, дочь Хюррем из "Великолепного века" удивила красотой.

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