27-летний сын известной российской актрисы Елены Яковлевой Денис Шальных решился рассказать правду о своем неудачном браке

Как известно, парень ведет обособленный образ жизни, покрыв практически все тело татуировками. Как и его звездные родители, Денис избегает богемных тусовок, однако в шоу Леры Кудрявцевой "Секрет на миллион", он все же согласился поучаствовать, пишет "Стархит".

Так, "изувеченный" многочисленными тату молодой человек огорошил деталями из личной жизни, о которой старается особо не распространяться. В 2017 году Денис расписался с Викторией Мельниковой, выпускницей факультета журналистики. Пара хранила брак в тайне.

По словам Шальных, родители благосклонно отнеслись к его невесте, а Яковлева даже заговорила о внуках, когда спустя два года союз распался. Шальных признался, что разрыв произошел по его вине.

«Почему развелся — я накосячил, изменил жене, мы разошлись. Почему изменил — можно сказать, что я урод!», - разоткровенничался сын Яковлевой.

К слову, карантин парень коротает сам - с двумя кошками. Он и матери говорит, что детей пока не хочет, а вот третьего пушистика завести не прочь.

Шальных следит за весом и считает калории, а в холодильнике у него хранится только белковая пища. Кроме того, он постоянно занимается спортом, делая больше 100 подтягиваний в день и около 200 отжиманий.

Также Денис иногда заглядывает в гости к родителям, которые живут в трех остановках от него. Всем семейством они могут отправиться на дачу.

Ранее мы сообщали, Яковлева огорошила известием, что чуть не утонула в Одессе. 58-летняя актриса, вспоминая молодость, рассказала о несчастье, которое произошло с ней на третьем курсе института.

После проб на картину Георгия Юнгвальд-Хилькевича «Двое под одним зонтом» оставалось свободное время, и она пошла на пляж. Чтобы удачно позагорать, Яковлева направилась к волнорезу, при этом не умея толком плавать.

«По-собачьи я поплыла. Не знала, что возле волнореза волны бьют в лицо… И стала тонуть. Люди на волнорезе думали, я шучу: там мелко, да и близко от берега», - вспоминала актриса, добавив, что хоть и не сразу, но все же люди вытащили ее из воды.

Напомним, сын Елены Яковлевой ждет, чтобы «сдохнуть»: страшное зрелище.

Как сообщала Politeka, звезда российского сериала прокомментировала запрет на въезд в Украину.