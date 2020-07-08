Путешественник и телеведущий Дмитрий Комаров показал, как провел Ивана Купала с женой, моделью Александрой Кучеренко

Как передает Politeka.net, соответственные снимки телеведущий опубликовал на своей страничке в Instagram.

"Не забыли, что сегодня Ивана Купала? Вместе с женой поздравляем всех с праздником, желаем бесконечной любви и счастья. И пусть каждый венок непременно дойдет до адресата. А если уже доплыл - доставляет только счастье", - сообщил он в подписи к снимкам.

На одном из фото пара позировала в обнимку. Супруга Дмитрия поразила натуральной красотой без макияжа, а веночек на голове добавил атмосферности снимку.

На остальных снимках Дмитрий и Александра уже позировали порознь.

Поклонники в комментариях восхитились звездной парой.

"Как вы гармонично смотритесь", "Как приятно видеть вашу семью вместе))) а то складывается мнение, что вы оба вечно в разъездах!!! Побольше вам вместе дней и ночей))) и не только на Ивана Купала)))", " Поздравляю вас Дима, счастья и всех благ вашей семье!", "Настоящая гармония", - писали под постом телеведущего.

Ранее мы писали, что Александра Кучеренко устроила откровенную фотосессию в ванной. Модель позировала в одном белом халатике, который спустила с плеча. Звезда посветила шелковым телом, немного показав пикантные места.

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