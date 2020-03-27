Александра Кучеренко, известная украинская ведущая и жена путешественника Дмитрия Комарова, сравнила, как выглядит на карантине и на работе

Как и многие украинцы, Кучеренко в последнее время вынуждена сидеть дома на карантине. Однако, в отличие от многих, ее проект на телевидении продолжает работать. Один день в неделю ведущая посвящает съемкам своей передачи «Зірковий спорт», которая продолжит выходить даже в сложившихся условиях.

Сама Кучеренко признается, что всю неделю ждет этого дня, когда у нее появляется причина красиво одеться, сделать макияж и выйти из дома, пишет Politeka.

Звезда также поделилась фотографией, на которой сравнила, как выглядит дома на карантине, и как – на работе. На первом снимке Кучеренко запечатлена без макияжа, в пижаме и с зелеными косметическими патчами под глазами, а на втором фото ведущая уже при полном параде – с макияжем и украшениями.

«Карантин vs Работа. Я и раньше любила пятницу, но сейчас - особенно, жду каждую, как чуда)) Потому что в этот день у меня есть официальный повод хоть ненадолго покинуть дом - съемка моей программы. Когда можно сменить домашние тапочки на каблуки, сделать макияж, принарядиться и выйти чуть дальше, чем на кухню))», - рассказала своим подписчикам Кучеренко.

Поклонники ведущей тут же принялись комментировать фото.

«Вы невероятно красивая!», «Какая же вы хорошенькая», «Красуня) как же Диме повезло вы его такого харизматичного и умного очень дополняете)», «Муж не балует вас выходами в свет?», «Ты божественая», «Красивая девочка», пишут люди.

Напомним, жена Комарова приспустила халатик и похвасталась своими достоинствами.

Как сообщала Politeka, озорная жена Комарова сверкнула формами в соблазнительном платье.

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