Знаменитый украинский телеведущий Дмитрий Комаров похвастался первым «семейным» куличом, который испекла его молодая супруга

На своей странице в Instagram телепутешественник поздравил подписчиков с Пасхой и рассказал о том, какой особенностью запомнится для него этот день, передает Politeka.net.

«Сегодня с утра моя жена испекла невероятно ароматную, красивую и аппетитную паску. Первую в нашей семейной жизни. Не терпится попробовать🙂 Вчера Саша своими руками очень креативно украсила пасхальные яйца», – рассказал он.

По словам Дмитрия, всю жизнь в этот день он первым делом пробовал освященную паску, которую его мама приносила из церкви.

«Я очень люблю и уважаю эту традицию, но свою маму я люблю больше. Поэтому в этом году я впервые попросил ее не идти в церковь, не освящать продукты, остаться дома. И мама впервые не пойдет, за что я ей очень благодарен», – подчеркнул он.

Дмитрий поздравил поклонников с праздником и пожелал им здоровья.

Пасхальные праздники стали счастливыми и для жены ведущего Александры Кучеренко. На своей страничке в соцсети она поздравила поклонников со светлым праздником и похвасталась тем, что число ее подписчиков достигло 100 тысяч.

«Так совпало, что как раз на Пасху вас, моих виртуальных единомышленников, стало больше 100 000 человек. С большинством из вас я, к сожалению, не знакома лично, но люблю вас, мои виртуальные друзья. У нас особенная группа – очень добрая, позитивная, светлая, где собрались люди с очень правильными интересами и взглядами на жизнь. Именно поэтому мы общаемся даже в такой важный день)) Но больше всего мне нравится, что в нашей группе нет никакого негатива, а добро всегда побеждает😊», – написала Саша, опубликовав снимок, на котором держит в руках пирожное с надписью «100» и украшенное писанкой на палочке.

Напомним, что озорная Александра Кучеренко сверкнула формами в соблазнительном платье: «Хлеба и зрелищ».

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