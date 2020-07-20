Российская певица Надежда Бабкина, которая весной переболела китайским вирусом, похвасталась новым фото

На опубликованном кадре знаменитость позировала с красивой укладкой волос и ярким макияжем. Публикация была опубликована на личной странице знаменитости в «Инстаграм».

В комментариях мнения поклонников разделились на два табора. Одни писали, что певица выглядит очень молодо и свежо. Другие же признались, что они испугались, увидев вблизи лицо Надежды

"Господи Боже, не пугайте так на ночь глядя", "Переделанная ,не интересно", " Ужас. Так себя перекроить! ? Это не казачка Надя", " Прекрасная женщина", "Надя красавица народная", - пишут в комментариях.

Ранее мы писали, что российская певица Надежда Бабкина рассказала о галлюцинациях, которые видела во время комы

Откровенное признание звезда сделала в эфире программы "Музыкалити", которую ведет шоумен Максим Галкин.

По словам известной певицы Надежды Бабкиной, после того, как ее ввели в состояние комы, она видела некий свет в конце тоннеля, который описала как большую центрифугу, издающую во время перемещения жужжащий звук.

"Видела свет... Никакого голоса... Слышала центрифугу... Она остановилась, а дальше видела сияющий серебристый цвет... А потом слышны голоса врачей, на своем медицинском языке...", - призналась народная артистка РСФСР.

Бабкина также рассказала, что не боялась, когда ее вводили в состояние медикаментозной комы.

"Я им первое, что сказала, когда меня повезли в реанимацию. Я им сказала: "Главное, не впустить в себя страх, чтобы он не вошел в человека. Я не боюсь, но для меня это неведомо. Но моя жизнь в ваших руках", - подчеркнула певица, рассказывая искренне удивленному Максиму Галкину.

Напомним, что Бабкина углядела на Донбассе третью силу: "Они стреляют на поражение".

Как сообщала Politeka, Бабкину упрекнули в переборе с пластикой: «На себя уже не похожа»

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