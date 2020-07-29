Бывшая жена Виктора Павлика сообщила, что ее сына Павла перевели в хоспис

Об этом писала Pоliteka со ссылкой на соцсети.

Лариса Созаева рассказала, что ее сына перевели в хоспис, однако в значительной мере свой пост женщина посвятила тому, необходимо ли говорить о смерти со своими детьми.

"Стали говорить о самом важном – о жизни и смерти. Что мечты могут не сбываться. Что одним везёт, другим нет. Что он может выздороветь, а может и умереть. Что иметь мрачные мысли не вариант. Что надеяться и верить нужно. Что есть рай и ад и от нас зависит, где мы проведём вечность" – написала Созаева.

Новость вызвала оживленную дискуссию. Наши читатели разделились во мнениях: одни сочувствуют женщине, другие говорят, что она не имела права отдавать в хоспис своего единственного ребенка.

"Господи, спаси и сохрани жизнь ребенку. Как отец может радоваться жизни с новой пассией, когда у его сына беда?", – спрашивает Галина Манзюк.

"Грош цена матери, которая не хочет побыть со своим ребенком до конца, ребенку сочувствие не только по болезни но и за таких родителей", – категорично заявила Лариса Гулюк.

"Почему не напишут диагноз - может кто-то знает, какие травы при той болезни, то помогли. А так-только осуждение родителей в комментариях", – резонно замечает Natalia Sachyk.

"Что вы вцепились в отца... С чего вы взяли, что он не переживает? Откуда вы знаете, что у него в душе? Кто дал вам право судить? Пусть каждый проанализирует свои поступки ... Вы все святые?", – недоумевает Людмила Портяк.

"Наверно это первый сын отца проклял. Который внебрачный. Я слушала его интервью, как ему было трудно и обидно. Павлик его один раз навестил, в детстве. И все, за всю жизнь. И ни помощи, ни поддержки. Он очень трудно жил при популярном и богатом отце. Интересно,он хотя бы внебрачных внуков навещает?", – спрашивает Алина Матюшина.

Людмила Солончук, наоборот, на стороне матери и желает ее сыну скорейшего выздоровления.

"Мать - это достойный пример любви ее к единственному сыну! У вас вместе все получится! Терпения, выдержки, божьего благословения! Все будет хорошо!", – убеждена она.

А Lilija Baidiuk-Sachovska недоумевает: "Господи, что же могло случиться с мамой, что отдала своего ребенка в такое печальное место. Где же делась любовь? Пусть Господь даст силу духа Павлику выдержать и перенести эти страдания", – написала женщина.

"Никогда мне не нравился этот певец, старый дуралей молодится, учавствует в клипах, вроде ему 20. А теперь после его отношения к своей семье и сыну, которого он должен поддержать, вообще его терпеть не могу. Выздоровления мальчику, сил и терпения его маме", – заявила Инна Клеб.

А Галина Андрущак очень категорична и не сдерживает эмоций.

"Отец идиот. Как можно бросить тяжело больного сына? А таких, которые разводят семьи, надо расстреливать! Зная, какая семье беда, ты забираешь отца у детей. Бог накажет тебя, Господи, дай здоровья парню, благосови его", – пишет она.

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