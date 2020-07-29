Известная украинская телеведущая Алла Мазур рассказала, как ее сын Артем решил поэкспериментировать со своей внешностью

Как передает Politeka.net, об этом Алла Мазур рассказала в своем Instagram.

12-летний Артем на каникулах сменил образ и стал блондином.

Алла Мазур призналась, что она сначала спорила с сыном по этому поводу. Однако поняла, что просто что-то запрещать подросткам – не работает.

"Просто запретить — этот принцип не действует, я убедилась не раз. Поэтому старалась убеждать. Но на мой аргумент "краска испортит твои волосы" Тьомка напоминал об одноклассниках и одноклассницах. А там были... и белые, и розовые, и фиолетовые, и даже зеленые цвета. Причем хорошим знанием это никак не повредило. И волосам, кажется, тоже", - отметила она.

Алла Мазур к желанию сына отнеслась вполне серьезно. Она советовалась с педагогами и читала статьи психологов, чтобы, наконец, позволить мальчику изменить цвет волос.

Ранее Алла Мазур рассказала об успешной борьбе с раком и возвращении на телеканал "1+1". По словам журналистки, она сейчас восстанавливается и готовится к полноценной работе.

Кроме того, актриса Ольга Сумская похвасталась летней фотосессией

Соответственные кадры она опубликовала на своей страничке в Instagram.

"Лето в разгаре! Несмотря на карантин, так хочется хороших впечатлений!", - сообщила легендарная актриса в подписи к посту.

На коллаже Сумская предстала в различных платьях, которые на удивление все ей подходили. Артистка не упустила момент и показала все свое актерское мастерство позируя на камеру.

Поклонники актрисы не устают нахваливать свою любимицу в комментариях.

Напомним, победившая рак Алла Мазур предупредила украинцев, что происходит.

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