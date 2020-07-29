Поклонники Михаила Ефремова заявили о его невиновности в ДТП
Как передает Politeka.net, соответственные кадры опубликованы Telegram-каналом "Mash".
"К Пресненскому суду, где ждали первого заседания по делу Михаила Ефремова, подтянулась группа поддержки. Какая-то не очень адекватная мадэм говорит про заговор, отсутствие актера в тачке и подставного каскадёра", - говорится в сообщении.
"Ефремова не было за рулём, его вообще в машине не было, его привезли на другой машине и высадили возле клумбы. То, что нам показывают по телевизору - монтаж и нарезка кадров", - отметила она.
Кроме того, женщина уверена, что за рулем был вовсе не Ефремов, а каскадер.
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"Человек, в котором был Ефремов, не мог совершить это. Он был в невменяемом состоянии", - считает женщина.
Стоить отметить, предварительное слушание по делу Ефремова отложено на 30 июля — из-за неявки адвоката актера Эльмана Пашаева. Кроме того, адвокат Михаила Ефремова подтвердил отказ своего подзащитного от признания вины.
Напомним, что Михаил Ефремов в состоянии алкогольного опьянения попал в аварию в центре Москвы. В результате ДТП погиб водитель автомобиля, в который влетел актер. Его арестовали, свою вину он признал.
Напомним, что Михаилу Ефремову вынесли суровый приговор после ДТП: "Пожизненно...".
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