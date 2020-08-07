Актер все списывает на проблемы с памятью

56-летний актер Михаил Ефремов, ставший участником смертельного ДТП, решил любой ценой избежать наказания за смерть человека по его вине

Во время второго дня судебных слушаний по делу Ефремова в суде, когда всем присутствующим впервые продемонстрировали кадры в места происшествия, актер удивил всех своим ответом, передает «КП».

На видео Ефремов в вечер аварии стоит возле полицейских и что-то невнятно говорит, тогда как стражи правопорядка в выражениях не стесняются. Они проводят процедуру освидетельствования.

С первого раза Ефремов надул 0,142 мг алкоголя, однако полицейские потребовали у него повторить процедуру, поскольку «слабо дул». Второй раз показатель составил 0,16 промилле, и ему предложили пройти повторное медосвидетельствование и сдать анализ.

Актер на кадрах выглядит потерянным и с трудом говорит на камеру «Я виноват». Он явно пьян и куда-то торопиться. Мужчина предлагает полицейскому заплатить деньги, потому что ему нужно уйти.

На вопрос полицейского, что пил, где живет, выступает ли, Ефремов отвечает мычанием.

После просмотренных кадров адвокат потерпевшей стороны Александр Дубровинский обратился к Ефремову и спросил, узнает ли он себя на этих кадрах.

«Трудно сказать, это как доктор Джекилл и мистер Хайд. Я ничего не помню», – ответил тот.

Журналисты отмечают, что мистер Хайд - персонаж готической повести шотландского писателя Роберта Стивенсона «Странная история доктора Джекила и мистера Хайда", страдавший раздвоением личности. Одна из этих личностей – порядочна и невинна, другая – зла и распутна. Мистер Хайд – это альтер эго доктора Джекила.

Когда же адвокат потерпевшей стороны Анна Бутырина хотела задать актеру вопрос, в ответ услышала: "Я не буду вам отвечать".

Ранее оформлявший ДТП инспектор подтвердил, что за рулем машины в момент аварии был именно Ефремов.

Напомним, 8 июня в центре Москвы Ефремов на большой скорости выехал на встречную полосу и столкнулся с фургоном, водитель которого позднее умер в больнице от травм. Артисту предъявлено обвинение в том, что он, управляя автомобилем в состоянии алкогольного и наркотического опьянения, совершил ДТП, в результате которого погиб человек (ч. 4 статьи 264 УК РФ). Ему грозит от пяти до 12 лет колонии. До недавних пор он неоднократно заявлял, что признает вину и готов оказать помощь семье погибшего. Однако в последнее время актер «пошел в отказ».

Напомним, что Михаилу Ефремову вынесли суровый приговор после ДТП: "Пожизненно...".

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