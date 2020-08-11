Российский актер Михаил Ефремов перенес инсульт

Об это сообщают российские СМИ.

Актера обнаружил его сын.



Дверь в квартиру Ефремова была открыта, сын зашел и увидел отца на полу. Актер не мог говорить и шевелиться. Прибывшие врачи обнаружили предынсультное состояние и предложили госпитализацию.

Актер отказался от госпитализации, заявив, что перенервничал из-за матча «Спартака»



Ранее адвокат Ефремова Эльман Пашаев заявил об ухудшении состояния здоровья актера, а также добавил, что его подзащитный наотрез отказывается от госпитализации.



"Ежедневные судебные заседания уничтожают его. Он очень сильно переживает. Ему все это не безразлично. Погиб человек же", – заявил правозащитник.

Напомним, что на одном из последних судебных заседаний 56-летний акте стал отрицать, что именно он находится на видео с места ДТП.

После просмотренных кадров адвокат потерпевшей стороны Александр Дубровинский обратился к Ефремову и спросил, узнает ли он себя на этих кадрах.

«Трудно сказать, это как доктор Джекилл и мистер Хайд. Я ничего не помню», – ответил Ефремов.

Когда же адвокат потерпевшей стороны Анна Бутырина хотела задать актеру вопрос, в ответ услышала: "Я не буду вам отвечать".

Ранее оформлявший ДТП инспектор подтвердил, что за рулем машины в момент аварии был именно Ефремов.

Напомним, что Михаилу Ефремову вынесли суровый приговор после ДТП: "Пожизненно...".

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