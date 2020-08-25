Известная телеведущая Маричка Падалко заболела китайским вирусом вместе со своими детьми

Об этом сообщает Politeka, ссылаясь на информацию, размещенную ведущей в соцсети.

По словам телеведущей, ее сын уже вылечился, а он сама и одна из ее дочерей продолжают лечение.

Также Маричка Падалко рассказала, как проходит ее заболевание. Первым в их семье заболел ее сын, затем в больницу с высокой температурой госпитализировали дочь ведущей. У самой Марички Падалко симптомы появились позже, а сама болезнь протекала в легкой форме, отмечались лишь сонливость и повышение температуры.

Телеведущая утверждает, что все ее семейство строго придерживалось рекомендаций по соблюдению карантина, но все равно заразилось китайским вирусом.

"Не поехали в отпуск, придерживались масочного режима, не были в контакте с очевидными носителями болезни, и все равно заболели. Меня поразила его скорость. Сегодня ты свободно бегаешь на пробежке, завтра начинаешь кашлять, послезавтра у тебя бронхит с подозрением на одностороннюю пневмонию. Это я о себе", – рассказала телеведущая.

Politeka сообщала, что сын президента Украины Владимира Зеленского Кирилл переболел "китайским вирусом". Об этом рассказал сам глава государства во время визита в Николаевскую область 21 августа.

"Заболела моя жена и сын, кстати, тоже. Они вместе лечились в больнице. Если дети переносят это как дети – более или менее нормально, только температура, то взрослые переносят эту болезнь очень сложно. Поверьте нашей семье: никто ничего не боится, пока кто-то не заболеет в семье. Болезнь истощает полностью, за три недели. В начале второй недели у людей ощущение, что они умирают, это очень плохо", – рассказал Зеленский.

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