Артист Михаил Ефремов, которого судят из-за смертельного ДТП, обратился к суду с последней просьбой

Актер настаивает на биологическом исследовании подушки безопасности на пассажирском сидении своего джипа, на котором он попал в аварию 8 июня.

Такая экспертиза может подтвердить версию актера, что он в момент столкновения авто находился на пассажирском сидении. Об этом говорится в Телеграм-канале Агенство "Москва".

"Помимо опьянения я еще явно был не в себе и ударился. В старину суд выполнял последнее желание приговоренного к казни. Меня к казни приговорили еще 9 июня по всем федеральным телеканалам. Я вас прошу, это последнее мое желание, сделайте биологическую экспертизу", - заявил в суде Ефремов.

Известно, что суд на заседании 31 августа отказал защите подсудимого в проведении ряда экспертиз и медицинском обследовании "для восстановления памяти".

Также ранее сообщалось, что по словам ранее незаявленного свидетеля защиты, из машины Ефремова после ДТП "вышел человек с пассажирской стороны", а за рулем автомобиля Jeep находился молодой мужчина с темными волосами.

Адвокат Ефремова подчеркнул, что на вопрос, «является ли водитель того джипа Ефремовым», свидетель ответил отрицательно. Суд отказался приобщить показания Кобеца и решил допросить его лично. Тот заявил на суде, что долго не хотел становиться свидетелем, опасаясь мести со стороны водителя Jeep.

Напомним, что Михаилу Ефремову вынесли суровый приговор после ДТП: "Пожизненно...".

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