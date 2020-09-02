67-летний народный артист России Юрий Шлыков был зверски избит возле подъезда своего дома в Москве накануне вечером

На мужчину напали грузчики, которым артист сделал замечание из-за неубранного мусорв, передает Politeka.net со ссылкой на росСМИ и соцсети.

Как стало известно, Шлыков возвращался с прогулки с собакой. Возле своего подъезда в доме на Комсомольском проспекте он увидел, как мужчины заносят в подъезд мебель, и попросил их убрать за собой. Однако реакция грузчиков оказалась, мягко говоря. непредсказуемой. Они повалили актера на землю и начали бить ногами, в том числе, и по лицу.

От более тяжелых последствий Шлыкова спасла соседка, которая проходила мимо. Она сразу же вызвала полицию на место инцидента. Нападавших задержали и доставили в отделение полиции.

Что касается увечий, которые получил актер, то на данный момент известно, что у него разбита губа.

По факту нападения продолжается проверка.

Юрий Шлыков — один из ведущих актеров Театра имени Евгения Вахтангова, также известен многочисленными ролями в российских сериалах, таких как «Кулагин и партнеры», «Час Волкова 3», «Журов», а также в нескольких театральных постановках. Кроме того, в 2006 году поставил пьесу «Собака на сене» в театре им. Вахтангова.

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