Стало відомо, якими були останні дні принцеси Діани перед фатальною аварією

Рівно 23 роки тому, о 4.00 ранку 31 серпня 1997 року в аварії загинула Принцеса Діана. Отримані нею травми виявилися несумісними з життям.

Загибель матері принців Вільяма і Гаррі стала потрясінням не тільки для Королівської сім'ї і Британії, але і для всього світу. Нещодавно в мережі Instagram з'явилися знімки Діани незадовго до трагедії.

Останні дні свого життя Принцеса Діана провела зі своїм коханим – ним був кінопродюсер і син єгипетського мільярдера Доді Аль-Файєд.

Разом вони відпочивали на яхті Аль-Файєда на півдні Франції, після чого прилетіли в Париж і зупинилися в готелі "Рітц", що належав батькові Аль-Файєда. У Парижі Діана планувала затриматися на один день - 31 серпня вона хотіла відправитися в Лондон.

Перед цим вона подзвонила своїм синам, останній раз з дітьми Діана поговорила за кілька годин до своєї загибелі.

Пізно ввечері принцеса Діана і Доді Аль-Файєд вечеряли в своєму розкішному номері-через папараці пара не наважилася спуститися в ресторан. Як говориться в книзі Крістофера Андерсена "День, коли Діана померла", принцеса Уельська замовила морський язик, омлет зі спаржею і грибами і овочеву темпуру.

Закоханих зафіксували відеокамери готелю, коли вони спускалися в ліфті. На кадрах помітно, що Діана сміється над жартом коханого, а він обіймає її за талію, вони виглядають щасливими.

Через п'ять хвилин після того, як Діана і Аль-Файєд сіли в машину, Мерседес-Бенц S280 із закоханими на швидкості 193 км/год влетів у 13-ту бетонну колону тунелю Альма.

Водій Анрі Пол і Доді Аль-Файєд загинули одразу, охоронець Тревор ріс-Джонс і Діана отримали серйозні травми. Через дві години після аварії, о 4:00 ранку, Діана померла в лікарні Сальпетрієр.

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