Сестра-близнюк зірки "Термінатора" Лінди Хемілтон, Леслі Хемілтон Фріс, померла на 64-му році життя

Її не стало ще 22 серпня, але родичі розповіли про смерть жінки тільки зараз, передає Movieweb.

Що стало причиною смерті Леслі, не розголошується.

На рахунку покійної - всього одна роль. Вона зіграла в картині "Термінатор-2:Судний день", де допомагала сестрі Лінді, яка грала Сару Конор. Їй дісталася роль Термінатора Т-1000, який перетворився на Сару.

Вона також брала участь в епізоді, де Сара Конор спостерігала за собою, яка грає на майданчику з сином.

У звичайному житті Леслі працювала медсестрою в хоспісі.

Раніше ми розповідали про те, що в минулому році в Лос-Анджелесі у віці 90 років пішов з життя знаменитий актор, який також знімався в "Термінаторі" — Дік Міллер. За свою кар'єру він зіграв у безлічі фільмів. Згідно з наявною інформацією, він помер 30 січня. Смерть настала через природні причини. Актор Дік Міллер перебував у Толука-Лейці в оточенні своїх близьких.

Популярність до Міллера прийшла в 1959 році, коли він зіграв головну роль в картині "Відро крові"» режисера Роджера Кормана. Також артист відомий своєю роботою у фільмах "Передмістя", "Я хочу тримати тебе за руку" і "Після роботи". Міллер також знімався в таких знаменитих фільмах і серіалах як "Термінатор", "Гремліни", "Солдатики", "Швидка допомога", "Зоряний шлях: Наступне покоління", "Детективне агентство "Місячне світло".

Нагадаємо, пішов з життя творець "Термінаторів" і "Рембо".

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