Актер Иван Охлобыстин обратился к президенту РФ Владимиру Путину с просьбой помиловать Михаила Ефремова
Как передает Politeka.net, соответственный пост он опубликовал на своей страничке ВКонтакте.
По словам Олхобыстина, Путин должен проявить снисходительность к Ефремову, поскольку тот ранее "боролся с несправедливостью".
"Вне всяких сомнений Михаил виноват, но проявите несправедливость по отношению к нему, ту самую "несправедливость", которую он яростно обличал много лет», — сообщил Охлобыстин.
Более того, актер уверен, что Ефремов не опасен для людей.
"Он слаб, он раздавлен, он лишен репутации и будущего. Он сам себе приговор. Он не представляет никакой опасности для общества. Пощадите его личным указам", — отметил Охлобыстин.
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Отметим, что сегодня, 8 сентября, суд должен вынести приговор актеру Михаилу Ефремову. Он обвиняется в вождении автомобиля в пьяном виде, что спровоцировало аварию и унесло жизнь человека.
Зачитывать вердикт Ефремову начнут в 11:00.
Прокуратур настаивает, чтобы Ефремова приговорили к 11 годам колонии общего режима.
Напомним, что Михаилу Ефремову вынесли суровый приговор после ДТП: "Пожизненно...".
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