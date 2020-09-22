Российский певец Борис Моисеев обанкротился и почти остался без средств к существованию

Об этом стало известно благодаря заявлению адвокату и Телевизионный эксперт Тамары Пуховой.

В интервью российским СМИ отметила, что у артиста даже нет на что купить продуктов.

"Никакого просвета в состоянии его здоровья нет", - передает слова Пуховой Znaj.ua.

Эксперт утверждает, что после перенесенного инсульта Моисеев лишился всех своих сбережений и вынужден буквально существовать.

Моисееву нужно совсем немного. Больные люди не так много пищи употребляют, как мы, здоровые. Они кушают мало, им нужны лишь внимание и уход", - рассказала женщина.

Сам певец весной 2020 года рассказывал, что живет за счет продажи авторских прав на свои композиции.

Тогда же Моисеев назвал размер своей пенсии – 30 тысяч рублей (11 тысяч гривен).

Напомним, в декабре 2010 года певец пережил инсульт у него возникли проблемы с речью и были атрофированы мышцы лица. С того времени он перестал выступать и буквально начал новую жизнь, превратившись в затворника.

Кроме того известно, что артисту периодически звонят Филипп Киркоров, Кристина Орбакайте и Нелли Кобзон.