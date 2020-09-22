Российский певец Борис Моисеев обанкротился и почти остался без средств к существованию
Об этом стало известно благодаря заявлению адвокату и Телевизионный эксперт Тамары Пуховой.
В интервью российским СМИ отметила, что у артиста даже нет на что купить продуктов.
"Никакого просвета в состоянии его здоровья нет", - передает слова Пуховой Znaj.ua.
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Эксперт утверждает, что после перенесенного инсульта Моисеев лишился всех своих сбережений и вынужден буквально существовать.
Моисееву нужно совсем немного. Больные люди не так много пищи употребляют, как мы, здоровые. Они кушают мало, им нужны лишь внимание и уход", - рассказала женщина.
Сам певец весной 2020 года рассказывал, что живет за счет продажи авторских прав на свои композиции.
Тогда же Моисеев назвал размер своей пенсии – 30 тысяч рублей (11 тысяч гривен).
Напомним, в декабре 2010 года певец пережил инсульт у него возникли проблемы с речью и были атрофированы мышцы лица. С того времени он перестал выступать и буквально начал новую жизнь, превратившись в затворника.
Кроме того известно, что артисту периодически звонят Филипп Киркоров, Кристина Орбакайте и Нелли Кобзон.
Моисеев старается относиться ко всему с юмором, однако иногда его все же задевают слухи об ухудшении состояния.
Напомним, Пугачева и Киркоров не оставили в беде затворника Моисеева
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