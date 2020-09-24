У пары недавно родился третий ребенок

У звездной пары украинского шоу-бизнеса Тараса Тополи и Alyosha родился третий ребенок

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на страницу певицы в соцсети.

Как известно, недавно украинская певица Alyosha и ее муж, солист группы "Антитела" Тарас Тополя, стали многодетными родителями - у них родился третий ребенок. На фоне этого певица констатировала, что их пара за последние годы очень повзрослела.

"Как-то повзрослели мы за последние пару лет..) и фотка такая, взрослая)", - написала Alyosha и "тегнула" своего мужа Тараса Тополю.

На опубликованной фотографии певица позирует в кресле, а Тополя стоит рядом, немного обнимает жену и улыбается.

Alyosha отметила, что они с мужем изменились за последние годы и повзрослели.

На фото Alyosha одета в пудровое платье на пуговицах аж под шею, с аккуратно уложенными вьющимися волосами, с легким макияжем, а Тарас в сдержанном сером костюме в клеточку и в рубашке под цвет платья жены.

Поклонники активно комментируют трогательное фото.

"Как же приятно на вас смотреть", "Обожаю вас", "Красивые!",- пишут фанаты.

Напомним, что беременная Alyosha с мужем огорошили Осадчую сумасшедшими именами для ребенка: "Карантиния и...".

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