У звездной пары украинского шоу-бизнеса Тараса Тополи и Alyosha родился третий ребенок
Об этом сообщает Politeka со ссылкой на страницу певицы в соцсети.
Как известно, недавно украинская певица Alyosha и ее муж, солист группы "Антитела" Тарас Тополя, стали многодетными родителями - у них родился третий ребенок. На фоне этого певица констатировала, что их пара за последние годы очень повзрослела.
"Как-то повзрослели мы за последние пару лет..) и фотка такая, взрослая)", - написала Alyosha и "тегнула" своего мужа Тараса Тополю.
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На опубликованной фотографии певица позирует в кресле, а Тополя стоит рядом, немного обнимает жену и улыбается.
Alyosha отметила, что они с мужем изменились за последние годы и повзрослели.
На фото Alyosha одета в пудровое платье на пуговицах аж под шею, с аккуратно уложенными вьющимися волосами, с легким макияжем, а Тарас в сдержанном сером костюме в клеточку и в рубашке под цвет платья жены.
Поклонники активно комментируют трогательное фото.
"Как же приятно на вас смотреть", "Обожаю вас", "Красивые!",- пишут фанаты.
Напомним, что беременная Alyosha с мужем огорошили Осадчую сумасшедшими именами для ребенка: "Карантиния и...".
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