Багато зірок зізналися, що на карантині змогли присвятити багато часу своїм дітям. Але є і ті, хто зараз перебуває в очікуванні первістка або поповнення в сімействі

Politeka.net згадувала, хто з українських і західних зірок чекає дитину і як переживає карантин в цікавому положенні.

Українська зірка Джамала вагітна другою дитиною. Зараз артистка перебуває на останніх місяцях і влаштовує домашні фотосесії, які обов'язково будуть зберігатися на довгу пам'ять.

«Сама ніжність», - пишуть шанувальники в коментарях у зірки.

Співачка Alyosha чекає третю дитину. З солістом групи «Антитіла» Тарасом Тополею вони вже виховують двох синів Романа та Марка. Як зізналася співачка, вони планували третю дитину.

Супермодель Джіджі Хадід незабаром вперше стане матір'ю. Про це повідомили американські ЗМІ з посиланням на інсайдерів. Батько дитини – співак Зейн Малік, з яким зірка зустрічалася з 2015 року з невеликими перервами.

Зірка «Квартал 95» Віра Кекелія незабаром теж стане матір'ю. Вона ділиться з шанувальниками неймовірними фотосесіями.

Співачка Кеті Перрі чекає дитину від голлівудського красеня Орландо Блума.

Донька Арнольда Шварценеггера Кетрін незабаром теж стане матір'ю. Її чоловік – відомий голлівудський актор, зірка «Вартових галактики» Кріс Пратт.

Нагадаємо, що вагітна співачка Alyosha вразила визнанням про третю дитину від Тополі, фото: "Не моє рішення".

Як повідомляла Politeka, Джамала похвалилася сином-красенем: «Майбутній артист, як і мама».

Також Politeka писала, що блондинка з "Квартал 95" знялася без білизни на останньому місяці вагітності: "Бережи свою крихітку".