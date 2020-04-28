Лідер гурту "Антитіла" Тарас Тополя і співачка Alyosha поділилися радісною звісткою

Подружжя підтвердили, що незабаром в третій раз стануть батьками.

Тарас Тополя і Alyosha знялися для digital-обкладинки журналу Viva. В інтерв'ю виданню співачка зізналася, що хотіла ще одну дитину.

"У мене було бажання народити третю дитину, а коли це має статися - не моє і не Тараса рішення, а Творця. Ми не спеціально. Я просто відчувала, що це станеться і була готова до цього. Ми обидва дуже раді, що нас вибрала ще одна душа, яку ми окружим любов'ю...", - сказала Alyosha.

Тарас Тополя розповів, що старші сини – Роман і Марк зраділи тому, що у них з'явиться ще один братик.

"Роман – дуже чуттєвий молодий чоловік. Упевнений, він буде давати дитині багато ласки і любові. А Марк, в свою чергу, буде оберігати від кривдників в майбутньому, адже у нього такий характер, що може постояти і за себе, і за весь під'їзд", - розповів зоряний батько.

Зазначимо, округлі форми співачки Alyosha помітили ще під час її концерту в лютому. Тоді і з'явилися чутки про вагітність. Однак офіційно пара підтвердила це тільки зараз.

Нагадаємо, вперше Alyosha завагітніла в 2013 році. Незабаром стало відомо ім'я батька первістка артистки. Ним став лідер музичного колективу «Антитіла» Тарас Тополя. 3 квітня Alyosha народила сина Романа.

Alyosha і Тарас Тополя зіграли весілля в червні. На церемонію куди запросили тільки найближчих родичів.

Через 2 роки сім'ю знову чекало поповнення — народився син Марко.

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