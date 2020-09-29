Десять лет назад у украинского актера и режиссера, звезды юмористического сериала "Маски-шоу" Бориса Барского умер сын, и сейчас он впервые дал журналистам комментарий по поводу этой трагедии

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на сюжет программы "Жизнь известных людей".

Константина не стало в 2010 году. Парень умер после затяжной болезни от сердечного приступа. Ему было всего 25 лет.

Барский рассказал, что боль от потери ребенка - это то, что время не лечит и никогда не вылечит.

"Это боль, которую время не лечит. Ничего не лечит. И не вылечит никогда. И это то, что ты не мог изменить. Это бессмысленно просто", - поделился он.

У актера осталась старшая дочь Анастасия, которая работает программистом. Барский рассказал, что для своих детей он всегда старался быть образцом.

"Дети должны видеть, как ты ведешь себя, как ты поступаешь в какой-то ситуации, и тогда им проще будет самим сформулировать, чего они хотят, кем хотят стать", - отметил актер.

Как известно, Константин умер в больнице 31 октября 2010 года. Длительная болезнь и сердечный приступ унесли жизнь молодого парня. Как рассказала друг семьи Наталья Делиева, Костя был болезненным мальчиком всю жизнь. Сердечный приступ его застал дома - он просто схватился за сердце и упал.

Напомним, Барский дал урок "защитникам" русскоязычных украинцев из РФ: "больше смотри телевизор".

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