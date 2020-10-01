Российский певец Григорий Лепс потерял бизнес из-за пандемии
Кулинарную лавку «Пироги» певец открыл в центре Москвы буквально год назад, однако начинание не оправдало надежд — несколько дней назад кафе приостановило свою работу, сообщили российские СМИ.
По словам сотрудников, оно не приносило Лепсу ожидаемого дохода, а в период пандемии и вовсе стало сильно убыточным.
«Ему хочется огня»: Королева ошарашила откровением после скандальной измены Тарзана
Штрафы до 510 гривен обрушатся на украинцев с 1 октября: за что придется заплатить
"На ступеньках театра": оборвалась жизнь знаменитого российского актера
Острая на язык Кухар метко ответила побитой жизнью Ольге Фреймут: "Я поняла, что вы... "
Теперь у Лепса осталась «Рюмка водки» на Петровке и ресторан «Лесной», где музыкант, правда, скорее выполняет роль медийного лица, связанного с заведением.
Напомним, ранее Лепс высказался об агрессивной политике РФ в адрес Украины. Он отметил, что уважает Путина и тот делает все правильно.
"Поддерживаю ли я то, что произошло в Крыму - вопрос двоякий. И так, и так можно повернуть. Но для России, наверное, очень выгодно иметь Крым. Но если президент нашей страны так решил, значит так тому и быть", - заявил певец в одном из интервью.
Напомним, что Валюха из "Сватов" вспомнила украинский Крым, в сети не сдержались.
Как сообщала Politeka, в Совфеде РФ присмотрели территории Украины для России: "Возвратим регионы от Харькова до..."
Также Politeka писала, Ахеджакова назвала сроки примирения Украины с Россией: "Есть надежда, что...".