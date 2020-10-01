Российский певец Григорий Лепс потерял бизнес из-за пандемии

Кулинарную лавку «Пироги» певец открыл в центре Москвы буквально год назад, однако начинание не оправдало надежд — несколько дней назад кафе приостановило свою работу, сообщили российские СМИ.

По словам сотрудников, оно не приносило Лепсу ожидаемого дохода, а в период пандемии и вовсе стало сильно убыточным.

Теперь у Лепса осталась «Рюмка водки» на Петровке и ресторан «Лесной», где музыкант, правда, скорее выполняет роль медийного лица, связанного с заведением.

Напомним, ранее Лепс высказался об агрессивной политике РФ в адрес Украины. Он отметил, что уважает Путина и тот делает все правильно.

"Поддерживаю ли я то, что произошло в Крыму - вопрос двоякий. И так, и так можно повернуть. Но для России, наверное, очень выгодно иметь Крым. Но если президент нашей страны так решил, значит так тому и быть", - заявил певец в одном из интервью.

Напомним, что Валюха из "Сватов" вспомнила украинский Крым, в сети не сдержались.

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