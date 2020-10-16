Телеведущая не думала, что будет так сложно

Ведущая "1+1" Алла Мазур рассказала, как узнала о раке и с какими трудностями столкнулась на первых этапах лечения

Она отметила, что заметила новообразование на груди перед отпуском. Сначала она пошла к врачу и он заверил ее, что причин для серьезного беспокойства нет. Но вскоре опухоль начала увеличиваться.

Об этом Мазур рассказала в интервью для издания Мarie Сlaire.

"В прошлом году перед поездкой в ​​отпуск я заметила уплотнение в молочной железе. Ничего не болело. Просто маленькая аккуратная горошина, которая никак меня не беспокоила. Обратилась к врачу, он направил меня на маммографию, которая ничего подозрительного не показала. Спокойным было и УЗИ. Врач сказал, что я могу ехать на отдых, избегать солнца и прийти на повторную консультацию", – рассказала ведущая.

Звезда также назвала вероятную причину возникновения раковой опухоли. По словам Аллы Мазур, она пережила в тот период ряд стрессов, и именно они могли спровоцировать заболевание.

"Сейчас думаю, что рост уплотнения спровоцировали стрессовые ситуации. Поэтому мой первый совет женщинам: защищайте себя от стресса. В нашей жизни его не избежать. Занимайтесь йогой, выговаривайтесь подругам, ищите позитив, вы у себя одна, и все болезни действительно от нервов", –добавила Алла.

Ведущая также столкнулась с украинскими реалиями один на один и поняла, почему в нашей стране так много онкобольных. Ее "отфутболивали" разные медики, но она не сдавалась.

"Из центра, куда меня направили по страховой, сообщили "Специалист, который делает биопсию, сейчас в отпуске. Поэтому обратитесь к нам через месяц". "Теперь я понимаю, почему в Украине так много онкобольных", – ответила я. И обратилась в другую клинику. Подобных историй немало. Поэтому мой второй совет – не сдаваться. И даже если есть ощущение, что вас футболят – искать других, более внимательных специалистов", – подытожила телеведущая.

Сейчас Алла с успехом поборола рак груди, ведь это не приговор. Она стала примером мужественности и силы для многих женщин.

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