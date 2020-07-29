Відома українська телеведуча Алла Мазур розповіла, як її син Артем вирішив поекспериментувати зі своєю зовнішністю

Як передає Politeka.net про це Алла Мазур розповіла у своєму Instagram.

12-річний Артем на канікулах змінив образ і став блондином.

Алла Мазур зізналася, що спочатку вона сперечалася з сином з цього приводу. Однак зрозуміла, що просто щось забороняти підліткам – не працює.

"Просто заборонити — цей принцип не діє, я переконалася не раз. Тому намагалася переконувати. Але на мій аргумент "фарба зіпсує твої волосся" Тьомка нагадував про однокласників та однокласниць. А там були... і білі, і рожеві, і фіолетові, і навіть зелені кольори. Причому хорошим знанням це ніяк не зашкодило. І волоссю, здається, теж", - зазначила вона.

Алла Мазур до бажання сина поставилась цілком серйозно. Вона радилася з педагогами і читала статті психологів, щоб, нарешті, дозволити хлопчикові змінити колір волосся.

Раніше Алла Мазур розповіла про успішну боротьбу з раком і повернення на телеканал "1+1". За словами журналістки, вона зараз відновлюється і готується до повноцінної роботи.

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Відповідні кадри вона опублікувала на своїй сторінці в Instagram.

"Літо в розпалі! Незважаючи на карантин, так хочеться хороших вражень!", - повідомила легендарна актриса в підписі до посту.

На колажі Сумська постала в різних сукнях, які на подив все їй підходили. Артистка не упустила момент і показала всю свою акторську майстерність позуючи на камеру.

Шанувальники актриси не втомлюється нахвалювати свою улюбленицю в коментарях.

Нагадаємо, Алла Мазур попередила українців, що відбувається.

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