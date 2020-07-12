Відома українська телеведуча Алла Мазур показала свою нову нагороду і поділилася враженнями від її отримання

Раніше стало відомо, що журналістка телеканалу «1+1», яка не так давно оголосила про свою перемогу над раком, стала володаркою найвищої державної нагороди – ордена княгині Ольги II ступеня.

Ведуча показала нагороду на новому фото, опублікованому в записі телеканалу в Instagram, пише Politeka.net.

«Я сприймаю це як знак відмінності для всієї Телевізійної служби новин. Команди професійних, відповідальних, патріотично налаштованих людей. Які люблять свою країну, вболівають за її успіх. І щодня працюють для того, щоб Україна була сильною, справді незалежною. І жила з почуттям власної гідності», - заявила Мазур.

На знімку ведуча з гордістю тримає орден в руках. Можна помітити, що зовнішність провідною після хвороби змінилася.

Українці бурхливо відреагували на її досягнення.

«Суперведуча, і дуже хороша людина», «Від щирого серця вітаю! Дуже рада, що Ви знову з нами!», «Алла заслуговує такої нагороди. Бажаю їй здоров'я і щастя», «Неймовірна жінка», «Дуже красива жінка, телеведуча і просто людяна, улюблена всіма нами», - пишуть люди.

До цього ми повідомляли, що Алла Мазур відмовилася підписувати петицію проти дистанційного навчання. Вона пояснила свою позицію на сторінці в Instagram.

Алла Мазур опублікувала фото, на якому позує разом з сином Артемом у дворі школи. На задньому плані можна помітити інших дітей і дорослих людей на "лінійці". Журналістка зазначила, що знімок був зроблений задовго до карантину.

Алла Мазур пише, що не має наміру підписувати петицію проти дистанційного навчання, хоча і хоче, щоб її син пішов у звичайну школу з вересня 2020-го року. Вона побоюється, що з початком другої хвилі епідемії діти будуть хворіти і гинути від китайського вірусу на тлі ослаблення карантину.

Нагадаємо, Алла Мазур, що перемогла рак, попередила українців, що відбувається.

Як повідомляла Politeka, Алла Мазур святкує ще один тріумф після перемоги над раком, фото.

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