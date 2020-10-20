Сестра погибшей в ДТП звезды "Дизель шоу" Марины Поплавской раскритиковала идею коллег артистки установить в честь нее памятник

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на публикацию Людмилы Поплавской в соцсети.

Так, женщине не понравилось, что коллеги артистки не согласовали с ней памятник, который хотят установить в Житомире. Сестра погибшей актрисы раскритиковала скульптуру, которую изготовили коллеги артистки по "Дизель шоу".

Так, артисты "Дизель шоу" инициировали создание памятника в честь погибшей коллеги. Скульптуру планируют установить в парке в Житомире.

Однако сестра погибшей не одобряет скульптуру, считая это "развлекательным аттракционом". Сестра погибшей артистки уверена, что настоящая память о человеке должна выглядеть по-другому. Она также рассказала, что ее семья все еще не оправилась от случившейся трагедии. Людмила Поплавская уверена, что коллеги усопшей артистки должны были предварительно согласовать вместе с ней вопрос уместности такой скульптуры.

"Я извиняюсь, но именно сейчас память превращается в развлекательный аттракцион "фото со звездой" . Парковая скульптура не имеет ничего общего с моим родным человеком. Этот памятник планируют установить в сквере Лятошинского, где уже установлен памятник Героям Небесной сотни. А предложение инициаторов сесть и сделать фото с фигурой Марины Поплавской имеет вид надругательства и посмешища", - уверена сестра погибшей артистки.

Как известно, артистка популярного в Украине "Дизель шоу" погибла ровно два года назад, 20 октября 2020 года. Трагедия произошла во время поездки артистов на очередные гастроли - автобус "Дизель шоу" попал в серьезное ДТП. Марина Поплавская сидела спереди возле водителя и погибла на месте.

Напомним, звезды "Дизель шоу" не могут оправиться от тяжелой потери, откровенное признание: "Мы прошли через ад".

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