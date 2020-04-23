Артисты «Дизель шоу» поделились серией архивных снимков и вспомнили трагически погибшую в ДТП Марину Поплавскую

Как сообщает Politeka.net, на официальной странице проекта в Инстаграм появился пост, посвященный годовщине «Дизель шоу».

«24 апреля 2015 года состоялся первый концерт «Дизель Шоу» в Октябрьском дворце. Сегодня актеры делятся уникальными фото и воспоминаниями с тех времен», - говорится в публикации.

На странице появились соответствующие архивные снимки юмористов. На некоторых из них присутствует и Марина Поплавская. На фото артисты счастливо улыбаются и позируют все вместе. В публикации также можно заметить тег «МаринаСнами».

Украинцы тут же принялись комментировать пост.

«Только единственного человека не хватает - Марины Поплавской. Вечная память», «Марины не хватает», «Всё хорошо, вы молодцы ребята. У Вас большое будущие!!!!Единственное что омрачает что нет Марины...», «Марина мы по тебе скучаем», «Без Марины уже не тот Дизель шоу», «Как большая семья. Класс!», «Самые лучшие и смешные», «Наши вы золотые! Спасибо за ваш труд за те минуты радости что вы нам дарите», «Здорово! Как быстро летит время... Успехов», - пишут люди.

Напомним, что в начале прошлого года коллектив «Дизель шоу» попал в страшное ДТП, в котором погибла Марина Поплавская, а многие артисты получили серьезные травмы. Коллектив по сей день не может забыть роковую дату.

Напомним, маленький сын звезды "Дизель Шоу" поразил внешностью, фото облетело сеть.

Как сообщала Politeka, беда случилась со звездой "Дизель шоу", важное заявление.

Также Politeka писала, что звезда Дизель шоу выдал страшную правду о гибели Поплавской спустя полтора года.