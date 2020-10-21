Бывшая жена 44-летнего Сереги (Сергея Пархоменко) выступила с серьезными обвинениями в адрес отца своих детей

В частности, она призналась, что артист неоднократно поднимал на нее руку. Однажды Пархоменко заподозрил возлюбленную в измене, и начал избивать ее так сильно, что она несколько раз теряла сознание.

Ололо поделилась семейной драмой в интервью для YouTube-канала "Без комплексов" (чтобы просмотреть видео, доскролльте новость до конца).

"Это было перед Новым годом. Кто-то ему сказал, что у меня появились новые отношения. Хотя у меня никогда никого не было за все время нашей с ним совместной жизни. Я не успела раздеться, как он меня ударил... У меня была вся шуба в крови, все в крови... Он забрал мой телефон и стал писать всем: "Идите на*й", а потом выбросил в озеро. Не знаю, сколько раз теряла сознание, сколько раз он бил меня по голове. Я лежала и кричала, а когда уже не могла – просто терпела", – призналась Полина.

По словам женщины, она не раз ловила Серегу на измене. Ололо также заявила, что терпела издевательства и обвинения от мужчины, который, в отличие от нее, "имел все, что движется".

"Это просто такой человек. Он должен, извините, иметь все, что движется. Ему не важны чувства. У него какой-то животный инстинкт просыпался. Я видела переписки с девушками. Истории, что он со мной не живет, что спим в разных комнатах, и нас связывают только дети. Но он все отрицал. И я верила", – подытожила экс-жена Сереги.

Напомним, бывшая возлюбленная рэпера Сереги огорошила правдой об его издевательствах над детьми.

Как Politeka писала, что рэпер Серега вляпался в грязный скандал, бывшая жена выдала подробности.

Также Politeka сообщала, что экс-жена рэпера Сереги устала молчать и выдала правду о жизни со звездой.