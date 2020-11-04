Наталья Могилевская вышла замуж за Григория Чапкиса

Как передает Politeka.net, радостную новость певица сообщила на свое страничке в Instagram.

"Поздравьте, вчера я стала женой Григория Чапкиса!", - сообщила Могилевская.

Как оказалось, счастливое событие произошло в прямом эфире Хэллоуина на "Танцях з зірками".

"Моему мужу 90, и он все ещё прекрасно танцуешь, а руки целует, исключительно становясь на колено. Вот это мужчина!", - похвасталась Могилевская.

Эфир шоу пришелся по душе поклонникам Могилевской:

"Танцует он хорошо и идеально, но на голове у него было что-то непонятное", "Я залипла😍 страшно красиво", "Да приятно жутковато вышло", "Ой, напугали..женой Чапкиса", "Наташа очень красиво обработана твоя песня. Дуэт получился супер", - писали под постом певицы.

Ранее Григорий Чапкис удивил публику и сам себя, как он признается, женившись на женщине, почти в три раза младше его.

О молодой возлюбленной 90-летнего Григория Николаевича информации очень мало. Известно, что ее зовут Людмила, ей на данный момент 39 лет (ровесница внучки артиста Анны Саффрончик) и является она, по всей видимости, директором ювелирного магазина.

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