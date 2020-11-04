Известный продюсер и режиссер из Украины Олег Боднарчук рассказал интересные подробности из жизни звезд шоу-бизнеса

В частности, режиссер назвал цену на шоу популярной певицы Ани Лорак, рассказал о гонораре от яркого артиста Филиппа Киркорова, а также рассказал, с кем из звезд он бы не работал.

Соответствующее видео опубликовали на канале "POLITEKALIFE" в YouTube.

Не так давно в сети появилось видео с интервью известного украинского режиссера Олега Боднарчука, в котором он рассказал некоторые моменты из шоу-бизнеса. Одной из тем стало сотрудничество с Примадонной российской эстрады Аллой Пугачевой и певицей Светланой Лободой.

Затем Боднарчук решил удивить общественность информацией о том, сколько стоило шоу украинской артистки Ани Лорак, которая уже давно живет в Российской Федерации.

Наверняка, многие пользователи сети даже не подозревали, сколько было потрачено на масштабное и яркое шоу Ани Лорак. А вот Боднарчук без затруднений и тайны ответил, что оно стоило около 4 миллионов долларов.

Вспомнил Боднарчук и любопытную историю из своей жизни, а именно общение с ярким артистом Филиппом Киркоровым. В 2011 году тот пригласил Олега Боднарчука режиссировать шоу, а когда у продюсера спросили, какой у него гонорар, тот затруднился ответить.

Тогда же эпатажный и достаточно скандальный артист российской эстрады Филипп Киркоров "решил сам назначить гонорар", размер которого составлял 30 тысяч евро.

Помимо этого, Боднарчук поделился, с кем бы из артистов он не имел дела и не сотрудничал бы. Он подчеркнул, что в ряде "нежеланных гостей" стоит украинский рэпер Алексей Потапенко. По словам Боднарчука, они просто друг другу не интересны.

Напомним, что режиссер Олег Боднарчук вспомнил период сотрудничества со Светланой Лободой и Аллой Пугачевой.

Как сообщала Politeka, что Олег Боднарчук заинтриговал общественность совместной фотографией с артисткой Ани Лорак.

Также Politeka писала, что артистка Ани Лорак похвасталась элегантным образом в одном из ресторанов, чем потрясла всех поклонников своего творчества.