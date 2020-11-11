Умер популярный американский актер Берт Беласко, снявшийся в сериалах "Доктор Хаус" и "Остаться в живых"

Актера обнаружили мертвым в отеле Ричмонда, в штате Вирджиния. Ему было тридцать восемь лет - это стало большой потерей для Голливуда.

Издание TMZ сообщило, что 38-летний артист прибыл на съемки очередного фильма и поселился в отеле, чтобы пройти 14-дневный карантин и подготовиться к дню съемок.

Девушка актера не могла с ним какое-то время связаться, поэтому обратилась к сотрудникам отеля с просьбой проверить, все ли в порядке с Беласко, и открыть номер. Тело Берта Беласко они нашли на кровати, на постельном белье были следы крови.

Как сообщил отец актера, по предварительным данным, причиной его смерти стала аневризма, что означает - Берт долго страдал. Сейчас ожидаются результаты вскрытия.



Беласко хотел посвятить себя актерской карьере еще с детства. Закончив школу, поступил в Иллинойский университет. Он долгое время оставался без работы, но потом ему предложила сотрудничество Чикагская театральная студия. После этого Беласко начал покорять Голливуд.

Он дебютировал на экранах в 2007 году, сыграв эпизодическую роль в сериале "Доктор Хаус".

После этого сыграл в более чем 20 кинофильмах и сериалах, среди которых: "Морская полиция: Новый Орлеан", "Останемся вместе", "Правосудие", "Американская принцесса", "Мик", "Остаться в живых", "Супермаркет", "Ки и Пил", "Смола" и ряд других. Этими фильмами наслаждались миллионы.

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