Померла актриса Ельза Рейвен, яка відома глядачам за ролями в культових картинах "Титанік" і "Назад у майбутнє"

Сумні новини підтвердив агент американської актриси виданню The Sun.

Як стало відомо, жінка померла у себе вдома. У неї не було власних дітей, проте у Ельзи залишилося 15 племінників і племінниць.

Вперше Рейвен з'явилася на екрані в 1970-му році в картині "Вбивці медового місяця". Пізніше вона зіграла в таких проектах, як "Жах Амітівілля", "Дні нашого життя", "Принц з Беверлі-Хіллз", "Титанік", "Назад у майбутнє" та "Швидка допомога".

Акторську кар'єру Ельза закінчила у віці 80 років, знявшись у своєму останньому фільмі "Відповіді ні до чого" в 2011 році. Як бачите, фільми з нею підкорили весь світ. Свого часу її красою і талантом захоплювалася вся країна, зараз же Голлівуд в жалобі.

Варто відзначити, що в "Титаніку" Ельза зіграла роль реальної героїні Іди Штраус – дружини співвласника універмагу "Macy's" Ісидора Штрауса. Вона була однією з чотирьох пасажирок першого класу, яким не вдалося врятуватися.

Жінка відмовилася сідати в шлюпку, адже захотіла розділити долю чоловіка, який залишався на "Титаніку".

Сцена за участю персонажа Рейвен стала однією з найбільш несамовитих у фільмі: літнє подружжя, обнявшись, лежать на ліжку – в той час, як їх каюту на потопаючому судні заливає вода.

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