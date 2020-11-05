Померла актриса Ельза Рейвен, яка відома глядачам за ролями в культових картинах "Титанік" і "Назад у майбутнє"
Сумні новини підтвердив агент американської актриси виданню The Sun.
Як стало відомо, жінка померла у себе вдома. У неї не було власних дітей, проте у Ельзи залишилося 15 племінників і племінниць.
Вперше Рейвен з'явилася на екрані в 1970-му році в картині "Вбивці медового місяця". Пізніше вона зіграла в таких проектах, як "Жах Амітівілля", "Дні нашого життя", "Принц з Беверлі-Хіллз", "Титанік", "Назад у майбутнє" та "Швидка допомога".
Позитив з "Время и Стекло" приголомшив звісткою про розлучення з дружиною-ревнивицею: "Все..."
Коханка Тарзана проміняла стриптизера на улюбленця Собчак із "Дом-2", який спивається: "Рада та любов"
Кіркорових стало більше, співак повідомив про подію, на яку чекав 9 місяців: "Ура, вітаю!"
Онук Пугачової Дені ошелешив сім'ю звісткою про весілля, як виглядає наречена: "Без слів..."
Акторську кар'єру Ельза закінчила у віці 80 років, знявшись у своєму останньому фільмі "Відповіді ні до чого" в 2011 році. Як бачите, фільми з нею підкорили весь світ. Свого часу її красою і талантом захоплювалася вся країна, зараз же Голлівуд в жалобі.
Варто відзначити, що в "Титаніку" Ельза зіграла роль реальної героїні Іди Штраус – дружини співвласника універмагу "Macy's" Ісидора Штрауса. Вона була однією з чотирьох пасажирок першого класу, яким не вдалося врятуватися.
Жінка відмовилася сідати в шлюпку, адже захотіла розділити долю чоловіка, який залишався на "Титаніку".
Сцена за участю персонажа Рейвен стала однією з найбільш несамовитих у фільмі: літнє подружжя, обнявшись, лежать на ліжку – в той час, як їх каюту на потопаючому судні заливає вода.
Нагадаємо, злий рок серіалу "Хор" вибрав нову жертву: що відомо про таємничу загибель Наи Рівери.
Як повідомляла Politeka, прокляття серіалу «Майстер Маргарита» у дії: не стало відомої актриси, подробиці.
Також Politeka писала, що не стало одного з найвидатніших співаків усіх часів, його хіти чула кожна людина.