Телеведущая Алла Мазур, победившая рак, поразила снимком с судьей шоу "Танці з зірками" Екатериной Кухар

Соответствующая публикация появилась в официальном Instagram-аккаунте звезды телевидения.

По ее словам, несмотря на все скандалы в "Танцяз з зірками", Екатерина Кухар в жизни оказалась совершенно другим человеком.

"Недостижимая звезда балетной сцены - и супер-требовательный судья "Танцев со звездами": которого опасаются, кажется, даже коллеги)) с острым словом, отточенным, как клинок... очаровательная Екатерина Кухар при ближайшем знакомстве оказалась такой теплой, нежной и трогательной, к которой аж прижаться хочется", - подписала Алла Мазур снимок со скандальным судьей "Танців з зірками", где они позировали на фоне новогодней елочки.

"Я согласна с Вами на 100%... я хоть и не знакома... но я чувствую", "Две красавицы, удачи вам наши украиночки, украинские женщины лучшие в мире", "Лично у меня Кухар не вызывает положительных эмоций, во всяком случае во время эфиров Танцев. Она позволяет себе унижать других людей. Может в жизни она другая, но на шоу она слишком надменная и мне это неприятно смотреть", "Вы прекрасны оба! Очень красивые", - написали поклонники в комментариях под снимком в Instagram.

Ранее Алла Мазур похвасталась, как проводит время с подросшим сыном.

В этот раз телеведущая рассказала о полете вместе с сыном. На снимке Алла в своем новом образе предстала в пальто и джинсах. Звезда улыбалась, положив руку на плечо подросшего сына.

Мать с сыном совершили полет на вертолете над Киевом, а потом покатались на гоночных машинках

Напомнить, Алла Мазур, победившая рак, после смены имиджа решилась на смелый поступок

Как сообщала Politeka, сын Аллы Мазур кардинально изменил внешность.

Также Politeka писала, что Алла Мазур после победы над раком показала свою новую гордость и удивила внешностью.