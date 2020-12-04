Известный украинский певец Павел Зибров показал свою дочь Диану

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на страницу Зиброва в соцсети.

Так, певец опубликовал в своем аккаунте фото с дочкой и удивился, когда она успела повзрослеть.

"Когда же ты подросла, маленькая дочь..." - написал он.

На фотографии папа и дочь позируют в красивом наряде, а Диана нежно обняла Зиброва за плечо. При этом можно увидеть невероятное сходство отца и дочери, что также заметили и фолловеры певца.

"О, счастливчик! Любимая дочка! Любимая женщина! Любимая работа! Просто рай!"," Так похожи", "Какая красота! Замечательное фото", "Очень похожи, особенно глаза", "Время быстро летит", "Классные, "Красавица доченька со своим папочкой, счастливой судьбы для нее", "Папина копия, принцесса", "Папина доченька", "Папа - копия!", "Чудесная доченька... Годы летят", "Пусть будет здорова и счастлива", "Очень классное фото", "Маленькая доця - красавица", - пишут в комментариях.

Не удержалась от комментария и популярная украинская певица Оля Полякова.

"Красивая", - написала она.

В ответ Зибров написал Оле: "Спасибо, солнышко".

Напомним, Зибров вступился за русский язык в Украине: "не имеет значения...".

Ранее Politeka сообщала, что Зибров оправдался за песни на русском языке ко Дню Независимости: "тогда и на немецком нельзя петь".

Также Politeka писала, что Зибров ответил на недовольство украинцев русскоязычными песнями: "они сейчас правят балом".