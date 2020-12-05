71-летнний российский артист Валерий Леонтьев поразил поклонников внезапно помолодевшим видом

Фото артиста засветил на своей странице в социальной сети Инстаграм коллега Леоньева по цеху Николай Басков, передает Politeka.net.

«Главный блондин» российской эстрады позирует вместе с легендарным певцом, а третий на снимке – шоумен и певец Александр Ревва, он же Артур Пирожков.

Отметим, что из всей этой троицы больше всего внимания привлекает именно Валерий Яковлевич. Но дело не столько в его персоне, сколько – во внешности звезды. На снимке он выглядит если не моложе своих коллег, то минимум их сверстником.

На смуглом лице артиста практически не заметны морщины, его торс подкачан, а дополняет образ стильный наряд и толстая золотая цепь с крупной подвеской.

Судя по подписи к фото, артисты собрались на съемке программы Андрея Малахова «Привет, Андрей».

Многим подписчикам показалось, что Валерий Леонтьев на этой фотографии очень напоминает певицу Надежду Бабкину. В свои 70 лет та в погоне за молодостью тоже активно пользуется услугами косметологов и не брезгует пластической хирургией, выглядя существенно моложе своего возраста.

«Леонтьев выглядит как ваш ровесник с Пирожковым, что-то тут не так 😂😂😂😂», «Зачем из Леонтьева женщину вылепили?😁», «Я думала мне только показалось, что Валерий Леонтьев похож на Надежду Бабкину 😂😂ну извините 🤣», «У одного пластического хирурга обшиваются😏😋», «сначала подумала, что за женщина в середине🤦‍♀️», «Почему Леонтьев так похож на Бабкину 🤔», «Бабкина будет в шоке, увидев двойник😁», «Реально перестарался!», – пишут под публикацией фолловеры.

Напомним, Леонтьев в мятой "пижаме" ошарашил истощенным видом, появилось фото.

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