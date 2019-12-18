Украинские студенты больше не смогут получать дипломы государственного образца

Верховная Рада одобрила законопроект, предполагающий внесение целого ряда изменения в процесс получения высшего образования. Соответствующий документ был разработан депутатами от «Слуги народа».

Среди пунктов законопроекта был и раздел об отмене дипломов государственного образца. Ранее предполагалось, что выдавая всем одинаковые дипломы, государство гарантировало качество обучения и подтверждало, что все эти документы имеют одинаковый вес.

«Но это не так, качество обучения у каждого вуза разное», - заявил в комментарии ВВС News Украина один из авторов закона и председатель комитета по вопросам образования науки и инноваций Сергей Бабак.

Теперь каждый университет в соответствии с разным качеством образования будет выдавать студентам свои дипломы. Форма этих документов будет произвольной. При этом информация о дипломах будет вноситься в Единую государственную базу образования.

«Если мы хотим выдавать диплом о высшем образовании, образовательная программа, по которой учились студенты, должна быть аккредитирована независимым агентством. Информация о таком дипломе будет в Единой государственной базе образования», - подчеркнул Бабак.

Он добавил, что, если обучение будет проходить по другой программе, выданный диплом не будет считаться документом о высшем образовании. По сути, такое обучение можно сравнить с прохождением курсов.

Ранее мы писали о том, что украинцы требуют от президента Владимира Зеленского отменить ВНО.

На сайте президента Украины появилась электронная петиция о том, чтобы отменить ВНО для украинцев. Об этом сообщается на сайте президента. Петицию опубликовали 11 сентября, инициатором которой является Снегирь Тарас.

Автор просит президента Украины Владимира Зеленского отменить ЕГЭ, поскольку тестирование вредит здоровью и психике школьников.

«ВНО вредит здоровью и психике школьников и студентов. Дети перестают заниматься спортом и другой внеклассной деятельностью, потому что они знают, если не сдадут экзамен, они — никто. Жестоко, но именно это звучит отовсюду», — говорится в обращении.

Напомним, украинцы требуют от Зеленского отмены ВНО, появились подробности.

Как сообщала Politeka, появились даты проведения ВНО-2019, но это еще не самое интересное.

Также Politeka писала, что поступить в университет можно без ВНО и аттестата: в Минобразования сообщили о кардинальных изменениях.