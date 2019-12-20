20 декабря 2019 в Государственной службе финансового мониторинга Украины, при участии Президента Комитета экспертов Совета Европы по оценке мер борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма (MONEYVAL) Эльжбеты Франкув-Яскевич и Координатора проектов Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) в Украине посла Генрика Вилладсена, представлено Отчет о проведении Национальной оценки рисков в сфере предотвращения и противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.

Мероприятие организовано и проведено Госфинмониторингом при поддержке Координатора проектов ОБСЕ в Украине.

Участие в нем приняли более 50 представителей государственных регуляторов и правоохранительных органов, других государственных органов, а также представители профессиональных объединений субъектов первичного финансового мониторинга, научных учреждений и общественности, занимающихся вопросами борьбы с отмыванием денег или финансированием терроризма.

Кроме того, к участию в мероприятии привлечены представители ряда международных организаций: Антикоррупционная инициатива Европейского Союза в Украине, Консультативная миссия Европейского Союза, проект EU-ACT в Украине, Консультационный фонд поддержки ассоциации Украина-ЕС, Офис Совета Европы в Украине и Посольство США в Украине.

Во время представления отчета акцентировано внимание на основных угрозах, рисках системы антилегализационного финансового мониторинга и обсуждены дальнейшие пути реализации мероприятий, направленных на предотвращение возникновения и уменьшения негативных последствий их проявления.

Кроме того, в ходе мероприятия представителями Национального банка Украины, Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку, Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сфере рынков финансовых услуг, Государственной службы финансового мониторинга Украины представлены результаты проведенных секторальных оценок рисков.

Председатель Госфинмониторинга Игорь Черкасский отметил: «Отчет о проведении очередной Национальной оценки рисков является подтверждением эффективного внедрения и соблюдения Украиной международных стандартов борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма, в частности в части выявления, анализа и оценки национальных рисков отмывания денег и финансирования терроризма и последствий их проявления ».

Отчет о проведении Национальной оценки рисков в сфере предотвращения и противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма будет обнародован на официальном веб-сайте Госфинмониторинга в рубрике «Национальная оценка рисков».

Справка

Национальная оценка рисков отмывания денег и финансирования терроризма проведена во исполнение рекомендаций FATF и в соответствии со статьей 21 Закона Украины «О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения» и Порядка проведения национальной оценки рисков в сфере предотвращения и противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма и обнародования ее результатов, утвержденного постановлением Кабинета Министров Украины и Национального банка Украины от 16.09.2015 г. № 717, с учетом рекомендаций по результатам 5-го раунда взаимной оценки Украины Комитетом Экспертов Совета Европы (MONEYVAL).