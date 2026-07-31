Подорожчання проїзду у Вінниці торкнеться не всіх.

Подорожчання проїзду у Вінниці набуде чинності вже з 1 серпня. У місті почнуть діяти оновлені тарифи на користування громадським транспортом, а найвигіднішими для регулярних поїздок залишаться проїзні квитки, пише Politeka.net.

Згідно з рішенням міської влади, вартість разової поїздки становитиме 25 гривень. Водночас власники абонементів платитимуть значно менше — від 15 до 17 гривень за одну поїздку залежно від обраного пакета.

Для користувачів персоналізованої «Муніципальної картки вінничанина» передбачили кілька варіантів проїзних. Пакет на 130 поїздок протягом 30 днів коштуватиме 1500 гривень для дорослих, 750 — для студентів і учнів професійно-технічних закладів, а школярі зможуть придбати його за 450 гривень.

Також доступний абонемент на 80 поїздок. Його вартість становить 1200 гривень для дорослих, 600 — для студентів та 360 — для школярів. Окремо можна оформити безлімітний квиток на місяць за 2250 гривень.

Подорожчання проїзду у Вінниці також передбачає оновлені розцінки для власників неперсоналізованих карток. Пакет на 130 поїздок коштуватиме 1725 гривень, на 80 — 1380 гривень, а безлімітний варіант на 30 днів обійдеться у 2600 гривень.

У міській раді наголосили, що зміни не торкнуться пільгових категорій населення. Їхнє перевезення й надалі фінансуватиметься коштом громади. Крім цього, для власників «Муніципальної картки вінничанина» збережеться можливість безкоштовної пересадки протягом 30 хвилин.

Раніше у транспортній компанії повідомляли, що економічно обґрунтований тариф мав би становити 34 гривні для трамваїв і тролейбусів та 41 гривню для автобусів. Після перегляду розрахунків міська влада затвердила соціально орієнтовану вартість, яка має забезпечити стабільну роботу перевізників, підтримку рухомого складу та належний рівень обслуговування пасажирів.

Джерело: Вінницька міська рада

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