Жителям Дніпропетровської області показали та розповіли про планові графіки відключення електроенергії на 1 та 2 серпня.

Українцям порадили бути готовими до графіків відключення світла у Дніпропетровській області на 1 та 2 серпня, пише Politeka.net.

Жителів Дніпропетровської області попередили про планові графіки відключення світла, які триватимуть 1 та 2 серпня. Тимчасові знеструмлення пов'язані з проведенням ремонтних і профілактичних робіт на електромережах.

Енергетики рекомендують мешканцям заздалегідь підготуватися до тимчасової відсутності електроенергії, зарядити необхідні гаджети та врахувати графік проведення робіт під час планування повсякденних справ.

У суботу, 1 серпня, планові відключення охоплять кілька населених пунктів області. З 08:00 до 14:00 електропостачання буде тимчасово відсутнє в селі Адамівка на вулиці: Центральна.

Найбільше відключень цього дня триватиме з 08:00 до 18:00. У цей період ремонтні роботи проводитимуться в селі Бикове за такими вулицями:

Зелена, Молодіжна, Ніколаєва, Першотравнева, Степова, Центральна, Шкільна, Щаслива

В селі Катеринопіль електроенергію тимчасово відключатимуть з 08:00 до 18:00 години. Обмеження торкнуться будинків на таких вулицях:

Миру, Молодіжна, Набережна, Саксаганського, Степова, Центральна, Шкільна

Також 1 серпня з 08:00 до 18:00 планові роботи проводитимуться у селі Водяне. Тобто електроенергія повернеться лише ввечері. На час виконання ремонту без електроенергії тимчасово залишаться окремі споживачі на вулиці:

Дніпровська.

У неділю, 2 серпня, планові роботи продовжаться в селі Вербки. Знеструмлення триватимуть з 08:00 до 19:00. На цей час без електроенергії залишаться споживачі за такими адресами:

Вишнева, Волошкова, Гоголя Миколи, Козацька, Лугова, Молодіжна, Сонячна.

Графіки відключення світла у Дніпропетровській області на 2 серпні також охоплять частину селища Роздори. Знеструмлення триватимуть з 08:00 до 19:00 години. У зв'язку з проведенням технічних робіт електропостачання буде тимчасово припинене для окремих будинків на вулицях:

Миру, Харківська, Центральна, Вишнева, Залізнична.

Джерело: Вербківська сільська територіальна громада

Джерело: Божедарівська Селищна Територіальна Громада

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