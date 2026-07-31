Нова система оплати за проїзд у Рівному передбачає зміни в користуванні транспортом.

Нова система оплати за проїзд у Рівному офіційно запрацює з 1 серпня 2026 року, пише Politeka.net.

У громадському транспорті впроваджують електронний квиток E-Pass, водночас можливість розраховуватися готівкою для пасажирів залишиться.

Інформацію про це надає Рівненська міська рада.

Головна зміна стосується процедури підтвердження поїздки. Після входу до салону кожен користувач має обов'язково пройти валідацію, незалежно від того, яким способом здійснюється оплата.

Розрахуватися можна банківською карткою, смартфоном із підтримкою NFC або транспортною карткою. Для школярів, студентів і громадян, які мають право на пільги, продовжать діяти спеціальні картки із відповідними умовами користування.

Нова система оплати за проїзд у Рівному передбачає запуск цифрової транспортної картки. Вона працюватиме через застосунок EasyPay, де можна поповнювати баланс, переглядати історію поїздок, контролювати залишок коштів і оплачувати проїзд без фізичного носія.

Для людей, які надають перевагу готівковому розрахунку, передбачили окремий механізм. Разові QR-квитки продаватимуть через термінали EasyPay. Після придбання код потрібно відсканувати валідатором у салоні, а чек зберегти до завершення маршруту.

У міській раді наголошують, що підтвердження поїздки є обов'язковим для всіх пасажирів, зокрема й для власників пільгових карток. Саме факт успішної валідації стане основним критерієм під час перевірок.

Контроль здійснюватимуть спеціальні інспектори. Якщо реєстрацію не виконано, поїздку вважатимуть неоплаченою, навіть у випадку, коли кошти вже списані або людина має право на безкоштовний проїзд.

Мешканцям рекомендують після посадки одразу прикладати картку чи смартфон до валідатора або сканувати QR-код. Такий алгоритм допоможе уникнути непорозумінь під час контролю та зробить користування міським транспортом швидшим і зручнішим.

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