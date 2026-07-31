Жителів Запоріжжя попередили про планові відключення електроенергії, які заплановані на 1 серпня у різних районах міста.

Графіки відключення світла у Запоріжжі в суботу, на 1 серпня, вводяться через масштабні роботи, пише видання Politeka.net.

Фахівці АТ «Запоріжжяобленерго» виконуватимуть комплекс заходів, спрямованих на підвищення надійності електропостачання та безперебійної роботи енергосистеми. Після завершення робіт ризик аварійних відключень має зменшитися, а електромережі працюватимуть стабільніше.

У «Запоріжжяобленерго» повідомили, графіки відключення світла у Запоріжжі на 1 серпня проводитимуться з 08:00 до 18:00. У цей період електропостачання тимчасово буде відсутнє за такими адресами:

Бережки: 1а, 1б, 1в, 1-39, 39а, 2а, 2-20, 24, 24а, 26-44

Мокрянська: 103а, 103-121, 121б, 126-130, 130а, 132-152, 132а, 132в, 136б, 136в, 140а, 142а, 144а, 146а, 148а, 150, 150а, 152а

Садівництва: 17-33, 18а, 22-28, 28а, 32-36

Також, ремонтні роботи також триватимуть з 03:00 до 13:00 години. Через це без електроенергії тимчасово залишаться окремі будинки за такими адресами:

Аеродромна: 1, 15-21, 2, 20, 22, 3, 5, 4-18, 7, 9, 11

Азовська: 1-9, 11, 12, 14, 13-21, 14-22, 2-10, 23-31, 31А, 24-34, 33-39, 36-40

Амбулаторна: 10, 12, 3-15, 4-8

Ангарна: 1-13, 10а, 2-8, 10

Балка Попівка: 1-13, 15, 17-23, 25, 27-45, 28-40, 44, 46, 46/4, 50, 50а, 47-87, 91-107, 109, 111, 52, 56-68, 74-78

Барикадна: 1, 1-41, 25, 28, 28-32, 28б, 35, 37, 39, 42, 44, 43-61, 63-69, 71-77, 79-83, 83а, 85, 87, 89-105, 107

Батарейна: 33, 37-41, 45, 56

Ботанічна: 1-11, 15, 2-14

Броньова: 1, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 2, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 31-45, 3, 30, 32, 34, 36, 38, 40-52, 4, 45, 47, 49, 49 а (оп.19), 5, 51-69, 54-64, 70, 7, 9

Будівельна: 1, 5-13, 15, 17-25, 1а, 2, 2а, 2б, 20-32, 2в, 2г, 2д, 2е, 4, 4а, 6-18

Вагонна: 1-19, 2-20, 21-25, 25а, 29-37, 39, 22-28, 30, 32-38, 40, 42, 41-51, 44а, 44-52, 53, 53а, 57-61, 54-66 парні, 68, 61, 67а, 67, 70-76 парні, 78, 69-75 непарні, 77, 77а, 83, 85, 80, 82, 84

Вапняна: 2-6, 3, 7-11

Васильєва: 1-17, 17а, 19, 2-8, 12-22, 21, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 42, 44, 70, 71, 71/1, 41-51, 46-54, 56, 53-63, 56-68

Василя Вишиваного (Червонозаводська): 1, 3-13, 15, 17-27, 18, 18а, 1ж-2, 2-16, 20-30, 56

Вахтова: 1-11, 13, 12а, б, в, г, 13а, 15а, 15-21, 2-12, 21а, 21б, 21в, 21е, 21с, 23а, 25а

Весела: 1-2, 16-20, 19-23, 1а, 3б, 3-17, 17а, 4-14

Вокзальна: 1-11, 13-27 непарні, 14-28 парні, 2, 30-36, 31-35, 38, 4-12

Волі: 1, 17-25, 2-18, 20-28, 30, 3-15, 31, 31а

Володимира Ященка (Зеленогірська): 1-9, 11, 12, 14а, 14-26, 26а, 28а, 15-25, 27, 29/1, 2-10, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 42а, 43, 51

Глєбова: 2, 4, 3-11, 4а, 6-20

Глісерна: 14а, 1, 10, 12, 1а, 16, 19, 20, 21, 5

Гнаровскої (Лісна): 3, 3а, 2-14

Господарча: 1-19, 2-20, 21, 23, 22, 24, 25-29, 33-37 непарні, 26-38 парні, 39-45, 40, 42-46

Дирижабельна: 2-8

Дмитра Миргородського (Піонерська): 1-13, 14-18, 15, 17, 19-23, 2, 4, 6, 10, 20, 22, 24, 30, 32, 25-41, 26, 28, 28А, 34, 34а, 36, 38, 38а, 40а, 40-82, 43-93, 93а, 8

Енергодарська (Академіка Карпинського): 1, 10, 12, 14, 1а, 3-27, 2, 2а, 29, 31, 33, 35, 37, 39, 4, 6, 8, 52, 54, 91, 93

Закарпатська: 1-15, 19, 21, 2а, 2-18

Знаменська: 1-11, 2-18, 20

Зорепадна (Мануїльського): 13, 14-30, 30а, 15-49, 1A, 1-11, 2-12, 32, 32а, 36, 38, 40, 42, 42а, 43а

Індустріальна: 1, 2, 4, 6, 25

Кам`яна: 1, 11, 13, 15, 17, 19, 2, 4-18, 20-28, 23-29, 29А, 31, 33, 29, 3, 30-36, 38а, 40, 35-47, 42-56, 44, 5, 7, 9

Каштанова: 1-21, 2, 2а, 6-22

Квіткова: 1-15, 19-25, 2-20

Київська: 1-35, 39, 41, 4-28, 32-50, 40, 41а, 43, 45, 52-68, 72-80

Княжа (Алапаєвська): 1-21, 21а, 2-20

Кобзарська (Островського): 1, 2а, 4, 5-21, 6-12, 16-28

Космічна: 11а, 13, 13/2, 15, 17, 19, 21, 26а(42), 42, 42а, 44, 44а, 44б, 22, 22 а, 24а, 26, 26а, 28-30, 3, 32, 34, 37-43, 45, 38(22), 3а, 3б, 3в, 40, 42б, 47-53, 5, 55, 57, 59-73, 5а, 5б, 7, 7а, 7б, 8в кв1, 10б

Костя Гордієнка (Тушинської): 1, 1а, 9-13, 17, 2-10

Культурна: 1-11, 13, 15, 17, 16-40, 19а, 19-25, 27, 2а, 2-14, 31-33, 35, 41, 43, 42, 42а, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 62, 61, 63, 64, 64а, 65, 66, 67, 68, 7, 69, 71, 73, 72-84, 88а, 75-89, 91, 88-92, 93-113

Лазаретна: 1, 3, 13-19, 18-24, 2-6, 21-25, 27, 27а, 29, 28-34, 7-11, 8-16

Леоніда Каденюка (Чкалова): 10, 14, 16, 18, 24, 2, 21, 23, 25, 27а, 26-32, 36, 27, 29, 31-53, 38, 3а, 3б, 4, 4 (2 пов), 40а, 42-60, 55-67, 6, 62-66, 68, 70-78, 7а, 8, 9, 11, 13-17, 1

Ливарна: 1-27, 2-28, 29-33, 30-36

Лікарська: 1, 2, 3-11, 4-12

Літакова: 10-26, 11-29, 1а, 1б, 1, 3, 3а, 2а, 2-8, 5а, 7, 9

Літня: 1а, 3, 9-13, 2 а(оп 34), 2-6

Механічна: 1-7, 11, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 2-14, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 30, 32, 33, 33 (2 пов), 34, 35, 36, 38, 40, 46, 9, 42-62, 64, 66

Миколи Ласточкіна (Чапаєва): 1-5, 10, 10д, 14, 2-8, 8а

Митрополита Шептицького (Белінського): 1-31, 35-45, 2-34, 40-50, 47-59, 61, 63, 65, 52-56, 58-80, 67, 69-95

Міжнародна: 1, 3, 10, 12, 12а, 14-24 парні, 13, 17, 21, 23, 25, 27, 29-37 непарні, 4, 6а, 5-11, 13а, 6, 6б, 8

Нагірна: 1-15, 17-25, 18-24, 2-16

Новомиколаївська (Новомосковська): 109, 111а, 115б, 115в, 110, 114, 116, 115, 115/5, 117а, 116/3, 116/4, 116/5, 116в, 117-123, 123/2, 125, 127, 127/2, 129, 12, 14, 16, 20с, 22, 120, 122/1, 122/2, 122а, 126-130, 130а, 132, 138-142, 148, 150, 150а, 154, 133, 139, 143, 145, 153, 157, 161-167, 162, 24/1, 24/2, 24/3, 24/4, 24/5, 27, 28, 29с, 2а, 2с, 4с, 30, 32, 36, 38с, 40, 31, 33, 37, 39, 3а, 3с, 5, 7, 7с, 9, 8с, 13с, 15, 19, 4/2, 4, 42, 44, 54, 45, 47с, 46, 48, 52, 56, 58, 60, 49, 53б, 55, 59, 61, 6, 6а, 6б, 8, 10, 62, 63, 81, 81б, 64, 83, 85, 87/1, 87/2, 87/3, 89, 91, 84/2, 84, 92, 94, 95, 107, 98, 98а, 100, 102

Олександра Вишнівського (Політкаторжан): 20-26, 21-25, 27-39, 28-48, 41-49, 53, 50-74, 55

Оранжерейна: 1-19, 2, 2а, 4-18

Освітянська (Енгельса): 1, 18, 19-35, 35А, 37, 39, 39А, 2, 20, 22-38, 23а, 3-17, 40-52, 56, 58, 41, 43, 45-69, 4а, 4-16

Осипенко (Осипенка): 1, 1а, 1/2, 2, 2а, 6, 8, 8а, 26, 28-36, 38, 3-29, 31, 33-43, 40а, 40-44, 46, 48, 50, 45-55, 52-58, 60, 57-61, 62-72, 10-24

Остапа Вересая (Чернишевського): 1, 2, 2а, 4-10, 14-40, 42, 5-31

Поліклінична: 11-21, 2а, 4, 6, 9

Польова: 1-11, 2-12, 13-33 непарні, 14-22 парні, 24, 26-30 парні, 34-42 парні

Приватна (Красіна): 1-7, 9, 2, 2а, 2б, 2в, 2/4, 2/5, 2г, 24-32, 33-53, 4-22, 48-54, 55-61, 63, 65-75, 11-29

Продольна: 1-15, 17а, 19, 21, 25-33, 2-18, 20-26, 28-34, 38-52, 54, 35-57, 54а, 56-62, 59

Промислова: 1, 3, 2а, 2, 4, 6-26, 7-25

Реконструктивна: 1-5, 25-33 непарні, 26, 28, 37, 4, 4а, 6, 8-24, 9-15, 19-23

Репіна: 1-9, 4-14

Рясна: 19, 2-8, 8б, 3-7, 8, 12а, 14, 9а, 13-31

Садова: 1, 3, 100-104, 2, 6-24, 25, 27-49, 26, 28, 30-50, 49, 51, 5-25, 50, 52-58, 60, 53, 55, 59, 61, 62-74, 63-71, 73, 75-81, 85-91, 76-92, 94, 94а, 92а, 96, 98, 93-97

Саксаганського: 1, 11а, 11-29, 12а, 12-30, 3-9, 9а, 31-37, 39а, 32-38, 39, 41, 40, 4а, 4/1, 6-10

Самарської паланки: 1-17, 10, 2-8, 12

Саперна: 1-13, 17, 2-18, 20-36, 21, 23/1, 23/5, 21г, 21д, 23а, 23б, 23в, 23д, 44 (по Тушинського)

Святоволодимирівська (Калініна): 1, 5-11, 13, 15-25, 29-35, 14-38, 2-12, 35, 37, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 48а, 49, 50, 52, 51, 53, 54, 55, 56, 57, 58-64, 59, 61-65, 66, 68-76, 69, 71, 73-81, 78-82, 86, 88, 8, 83-101

Серікова Сергія (Комсомольська): 11, 13, 15, 3, 7, 9, 23, 25, 27

Сімейна (Урицького): 1-17, 19, 2-20, 21-29, 22-30, 30А, 31-39, 32-40, 40а

Сінна: 1, 3, 2-16, 9-15

Снайперська: 14, 16, 18-24, 26, 15, 17, 19-37 непарні, 28, 30, 32, 34, 38, 39, 42а, 44, 1, 1а-17, 2-12

Степова: 1, 100, 102-116, 118, 11, 13, 14-38, 15, 17, 2-6, 8а, 10, 12, 21, 23, 25, 27, 29-41, 43, 3, 40, 42, 45-63, 44, 46, 5, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 5а, 62-68, 67-81, 7, 70, 72, 74-98, 7а, 9

Столярна: 1-29, 31, 2-26, 28, 30, 32, 33, 34-48, 35, 37, 39, 41-53, 60, 62, 64-68, 72-82, 65/2, 67-79, 50, 52, 53-57, 54-58, 59-65

Танкістів: 1а, 1-11, 2-20

Тополіна: 1-11, 15, 16, 17-29, 18-28, 31, 32, 33, 34, 34а, 35, 35а, 37, 41, 39, 39а, 4-14, 14а, 43

Уманська: 19, 21

Федьковича: 3

Фізкультурна: 2, 3-23, 4-26

Чорноморська: 1-5, 9-17, 2-14, 2б

Шенвізька (Леженка): 1-5, 6, 7, 2, 4, 7в, 7с, 9-15

Юрія Баранніка (Серафимовича): 14/2, 16, 18, 22-28, 23а, 25-39

Ялинкова (Крупської): 1-5, 13, 2

Ясельна: 1, 1а, 2, 5

Оріхова Бухта: 1, 11а, 12, 13, 14, 14а, 14б, 14в, 15, 18, 19, 1а, 20а, 21, 21а, 22, 3, 4

пр. Соборний: 13, 15, 17, 8б, 17в, 20, 20 в/Тупіковий 22, 22

пров. Водонапірний: 2-18, 3а, 5а

пров. Мелітопольський: 1-11, 11A, 2-10

пров. Оздоровчий: 1, 1а, 1б, 3, 5, 5а, б, в

пров. Тупиковий: 1-5, 22/пр. Соборний 20 в, 4-6, 6 г (оп 34)

пров. Хлібосольний (Млиновий): 1-7, 7а, 7б, 7/3, 2-8, 8а, 8/4.

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