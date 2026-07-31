Бізнесмен спростував публікації у низці ЗМІ та Telegram-каналах про затримання його в Лімасолі, наявність нерухомості на Кіпрі, допомогу в обході санкцій, а також одночасні контакти з українськими та російськими політичними діячами.



Повідомляють Українські новини.

Костянтин Круглов також зазначив, що за організацією чорної PR – кампанії проти нього стоять люди (є повне розуміння, хто вони), які хочуть не просто очорнити його вигаданими історіями, а й отримати ще певні дивіденди.

"Я ніколи не створював і не контролював жодних "конвертаційних центрів" чи "обнальних" майданчиків у Дніпрі, Києві чи будь-якому іншому місті. я не передавав гроші працівникам податкових чи правоохоронних органів, не купував "політичне прикриття" і не давав хабарів за припинення перевірок чи кримінальних проваджень.

Так само недостовірні твердження про мою участь чи участь пов'язаних зі мною компаній в обході міжнародних санкцій. Я не організовував і не фінансував операції так званого російського тіньового флоту, не керував судами або транспортною інфраструктурою, що використовується для обходу санкцій, і не брав участі в незаконній торгівлі нафтою або нафтопродуктами на користь Росії, Ірану чи Венесуели. Все це вигадка.



І, дякую ЗМІ, які надали можливість висловити свою позицію", — констатував Круглов.