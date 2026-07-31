Підвищення тарифів на комунальні послуги у Львівській області пов'язане зі зростанням собівартості роботи водоканалу.

Підвищення тарифів на комунальні послуги у Львівській області набуде чинності вже з 1 серпня для жителів Львова, пише Politeka.net.

Виконавчий комітет міської ради затвердив нову вартість централізованого водопостачання та водовідведення, водночас наголосивши, що навіть після перегляду розцінки залишаться одними з найнижчих серед обласних центрів України.

Від початку серпня за кубометр водопостачання споживачі сплачуватимуть 36,04 гривні, а за водовідведення — 20,34 гривні. Загальна сума становитиме 56,38 гривні за кубометр.

Попередні розцінки діяли з 2022 року. За цей період значно зросли витрати на електроенергію, пальне, реагенти, технічне обслуговування обладнання та оплату праці. Саме ці фактори стали головною причиною перегляду.

У «Львівводоканалі» зазначають, що додаткові надходження не планують спрямовувати на масштабні інвестиційні проєкти. Насамперед кошти використають для безперебійного функціонування мереж, підтримки обладнання та стабільного надання послуг мешканцям.

За підрахунками підприємства, людина, яка щомісяця використовує близько трьох кубометрів води, сплачуватиме приблизно на 92 гривні більше. Для родини зі споживанням дев'яти кубометрів витрати збільшаться орієнтовно на 275 гривень. Остаточна сума залежатиме від показників лічильника.

У мерії пояснюють, що підвищення тарифів на комунальні послуги у Львівській області пов'язане зі зростанням собівартості роботи водоканалу. За словами міського голови Андрія Садового, попередня вартість протягом кількох років не покривала навіть базових виробничих потреб підприємства, тому затверджений розрахунок є мінімально необхідним.

Окрему увагу у Львові приділяють особливостям місцевої системи водопостачання. Значна частина ресурсу транспортується магістральними трубопроводами на великі відстані, що потребує постійних витрат на електроенергію, ремонт мереж та утримання інфраструктури.

У міській раді також нагадали, що громадяни з невисокими доходами можуть скористатися житловою субсидією. Для тих, хто вже отримує державну підтримку, перерахунок допомоги проведуть автоматично без додаткових звернень.

Паралельно триває оновлення інженерної інфраструктури. Наразі виконують заміну магістрального водогону західної групи водозаборів і реконструкцію ділянки на вулиці Зеленій. У місті зазначають, що за останні роки темпи модернізації трубопроводів зросли майже утричі, що має позитивно вплинути на надійність роботи системи.

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