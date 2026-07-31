Дефіцит продуктів в Дніпрі наразі не прогнозується, однак затяжна спека та брак опадів можуть позначитися на врожайності пізніх сільськогосподарських культур, повідомляє Politeka.net.

Експерти вважають, що найближчі тижні стануть визначальними для майбутньої ситуації на ринку.

За словами аналітика асоціації «Український клуб аграрного бізнесу» Максима Гопки, у разі тривалої посухи втрати кукурудзи можуть досягти 20%, а соняшнику — близько 15%. Найважливішими для розвитку цих культур залишаються липень і серпень, коли формується майбутній урожай.

Фахівець також звертає увагу, що можливе виникнення кліматичного явища Ель-Ніньйо у другій половині 2026 року не означає автоматичного розвитку масштабної засухи. На кінцевий результат впливатимуть тривалість високих температур, кількість вологи та дія антициклонів.

Дефіцит продуктів в Дніпрі залежатиме від результатів жнив. Якщо збір зернових і олійних культур виявиться нижчим за очікування, це може позначитися на пропозиції окремих товарів та їхній вартості. Водночас зараз підстав говорити про нестачу продовольства немає.

Найбільш чутливою до посушливих умов залишається кукурудза, особливо під час цвітіння й наливу зерна. Соняшник краще переносить спеку, хоча тривалий дефіцит вологи також здатен скоротити його врожайність.

Сільгоспвиробники вже пристосовуються до нових кліматичних викликів. Господарства використовують посухостійкі гібриди, сучасні методи збереження вологи та модернізують системи зрошення там, де це можливо. Водночас наслідки руйнування Каховської ГЕС суттєво обмежують можливості поливу у південній частині країни.

Найбільші ризики нинішнього сезону прогнозують для Одеської, Миколаївської, Херсонської та Запорізької областей. До зони підвищеної небезпеки також відносять Дніпропетровщину, Кіровоградщину, а місцями Полтавщину й Черкащину.

Остаточні висновки щодо врожаю можна буде зробити після завершення літа. Якщо погодні умови покращаться й кількість дощів збільшиться, можливі втрати можуть бути суттєво меншими, ніж прогнозують зараз.

Джерело: e-land.ua

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