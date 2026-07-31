Безкоштовне житло для ВПО в Вінницькій області також можна знайти в кількох місцях.

Безкоштовне житло для ВПО в Вінницькій області продовжують пропонувати власники приватних осель, які готові тимчасово прихистити людей, вимушених залишити свої домівки через війну, пише Politeka.net.

Серед актуальних варіантів є пропозиції як у сільській місцевості, так і в обласному центрі.

Одне з доступних помешкань розташоване у селі Потоки Жмеринського району. Будинок має чотири кімнати та розрахований приблизно на п'ятьох мешканців. Оселя обладнана пічним опаленням, криницею, господарськими спорудами, погребом, городом і фруктовим садом. Водночас централізоване водопостачання та газопостачання відсутні. Господарі просять підтримувати належний стан будинку.

Ще один варіант доступний у Вінниці. Власники готові безоплатно поселити жінку разом із дитиною за умови попередньої домовленості та дотримання погоджених правил проживання.

Безкоштовне житло для ВПО в Вінницькій області також можна знайти у селі Гонорівка Ямпільського району. Родині пропонують просторий будинок із чотирма кімнатами, водопостачанням, пічним опаленням, гаражем і земельною ділянкою площею близько 30 соток. Санвузол облаштований на подвір'ї.

Перед переїздом фахівці рекомендують уважно ознайомитися з умовами, уточнити можливий термін проживання, перелік побутових зручностей та переконатися, що оголошення залишається чинним. Це допоможе уникнути непорозумінь після заселення.

Перелік доступних адрес регулярно оновлюють. Через значний попит окремі варіанти швидко знаходять нових мешканців, тому потенційним заявникам радять не відкладати звернення.

Джерело: Допомагай

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