Российский режиссер Федор Бондарчук открыто поддержал оккупацию Крыма Владимиром Путиным
По его словам, никто не может быть равнодушным наблюдателями такого события.
"В дни, когда решается судьба Крыма и наших соотечественников, деятели культуры России не могут быть равнодушными наблюдателями с холодным сердцем. Наша общая история и общие корни, наша культура и ее духовные истоки, наши фундаментальные ценности и язык объединили нас навсегда. Мы хотим, чтобы общность наших народов и наших культур имела прочное будущее", - заявил он.
Кроме того, он счел верной позицию РФ по Украине.
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"Вот почему мы твердо заявляем о поддержке позиции Президента Российской Федерации по Украине и Крыму", - заявил он.
Ранее мы сообщали, что всети распространяли видеоролик драки Федора Бондарчука с коллегой по «цеху» Александром Молочниковым.
На кадрах видно, как двое мужчин (оба очень похожи на Бондарчука и Молочникова) сильно ругаются. Молочников кричит, а Бондарчук замахивается и со всей силы бьет по лицу Молочникова. Автор видео уверяет, что Бондарчук сильно матерился.
Сам Молочников отказался комментировать ролик: «у него нормальные отношения с продюсером, а ссор из избы он не выносит». 25-летний режиссер советует обращаться за комментариями к самому Бондарчуку.
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