Российский режиссер Федор Бондарчук открыто поддержал оккупацию Крыма Владимиром Путиным



По его словам, никто не может быть равнодушным наблюдателями такого события.

"В дни, когда решается судьба Крыма и наших соотечественников, деятели культуры России не могут быть равнодушными наблюдателями с холодным сердцем. Наша общая история и общие корни, наша культура и ее духовные истоки, наши фундаментальные ценности и язык объединили нас навсегда. Мы хотим, чтобы общность наших народов и наших культур имела прочное будущее", - заявил он.

Кроме того, он счел верной позицию РФ по Украине.

"Вот почему мы твердо заявляем о поддержке позиции Президента Российской Федерации по Украине и Крыму", - заявил он.

Ранее мы сообщали, что всети распространяли видеоролик драки Федора Бондарчука с коллегой по «цеху» Александром Молочниковым.

По информации, Бондарчука как продюсера ленты не устроил старт проката фильма «Мифы», режиссером которого был Молочников.

На кадрах видно, как двое мужчин (оба очень похожи на Бондарчука и Молочникова) сильно ругаются. Молочников кричит, а Бондарчук замахивается и со всей силы бьет по лицу Молочникова. Автор видео уверяет, что Бондарчук сильно матерился.

Сам Молочников отказался комментировать ролик: «у него нормальные отношения с продюсером, а ссор из избы он не выносит». 25-летний режиссер советует обращаться за комментариями к самому Бондарчуку.

Напомним, экс-тату Юлия Волкова сыграла тайную свадьбу после борьбы с раком.

Как сообщала Politeka, на сьемках фильма с Безруковым умер актер.

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