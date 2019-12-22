В Украине ранее заговорили о возможной отмене безвизового режима для страны с ЕС

В МИДе Украины прокомментировали возможные преобразования отметив, что волнения по поводу возможной отмены безвизового режима для Украины с ЕС являются безосновательными

Об этом заявил госсекретарь МИД Украины Андрея Заяц в интервью « Апострофу »:

«Мониторинг, как вы совершенно верно указываете, осуществляется постоянно соответствующими рабочими группами. И последний отчет, который есть в нашем распоряжении – положительный». При этом, отмеает дипломат, для украинской стороны есть определенные рекомендации, касающиеся не МИД, но других органов государственной власти:

«Мы о них знаем и работаем над решением. Поэтому я хотел бы предостеречь от панических настроений, которые время от времени всплывают из недр интернета о том, что "все пропало" и "ЕС отменит безвизовый режим". Такой угрозы мы не видим", - сказал государственник.

Статистка же, напротив, свидетельствует о «положительных тенденциях» - так за последние 11 месяцев удалось заключить 9 договоров о безвизовом режиме с различными государствами:

«Вступили в силу 5 международных договоров. В ближайшее время мы готовим заключение соглашения о безвизовых поездках с Гренадой».

Также специалист отметил, что есть намерения в следующем году достичь договоренностей о безвизовом режиме поездок граждан страны в заморские территории и департаменты Франции:

«…Поскольку сейчас безвизовый режим существует только для континентальной части этой страны», - уточняет дипломат.

«Прорабатывается» и популярное туристическое среди украинцев направление – Мексика и добавил:

«И продолжаем переговоры с КНР о введении 10-летних виз. А 10-летняя виза - это почти безвиз. Хотя и сейчас в Китае есть несколько территорий, где в течение определенного времени (нескольких суток – ред.) граждане Украины могут находиться без виз», - заключил он.

Ранее мы сообщали о том, что Украина получила очередной безвиз с экзотичной страной в Азии. В частности, официальный Киев договорился об упрощении визового режима с Монголией.

Торжественное мероприятие по случаю подписания соглашения между правительствами Украины и Монголии о взаимной отмене виз состоялось еще 8 ноября в Польше.

"Граждане Украины получат право въезжать и находиться в Монголии, а также проезжать транзитом через эту страну без виз сроком на 90 дней в течение 180-ти дней", - подчеркнули в дипломатическом ведомстве нашей страны.

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