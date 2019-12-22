Эксперты рассказали, когда украинцам стоит готовиться к мощному удару магнитных бурь

Информацию обнародовала Лаборатория рентгеновской астрономии Солнца ФИАН.

Согласно данным ученых, колебания магнитного поля будут умеренными в течение всего месяца, однако сильные удары стоит ждать 26 и 29 декабря.

В тоже время 28 декабря будут слабые колебания магнитного поля.

Метеозависимые люди будут жаловаться на головную боль и плохое самочувствие во время магнитных бурь.

У некоторых людей во время магнитных бурь нарушается работа сердечно-сосудистой системы, повышается артериальное давление, обостряются хронические заболевания.

Однако, ни одно исследование не смогло подтвердить связь плохого самочувствия людей с колебаниями магнитного поля.

Чтобы минимизировать влияние магнитных бурь в эти дни, специалисты рекомендуют максимально снизить риск возникновения стрессовых ситуаций, увеличить время отдыха и полноценного сна, а также придерживаться сбалансированного режима питания и пить достаточное количество воды.

Ранее мы писали, что человечество может оказаться на гране вымирания уже в 2020 году. При этом риски выше, чем шансы отдельно взятого человека быть атакованным молнией или акулой. К такому заключению пришли ученые из Оксфордского университета.

Специалисты уверены, что человеческий род может вымереть от естественных причин в любой будущий год - шансы составляют 1 к 14 тысячам. А вероятность одного человека получить удар молнии 1 к 700 тыс., пострадать от акулы 1 к 650 тыс., а встретиться с супермоделью 1 к 880 тыс.

Напомним, магнитные бури готовят неслыханный удар, названы опасные даты.

Как сообщала Politeka, магнитные бури готовят серию атак: названы опасные даты и как спасти себя.

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