Топ-пропагандист Кремля Владимир Соловьев разразился бредовым заявление о следущей встрече в "Нормандском формате"

По его словам, участниками "нормандского саммита" якобы должны стать сбежавший в РФ экс-президент Виктор Янукович и экс-премьер-министр Николай Азаров.

Таким предложением он поделился, комментируюя слова президента Украины Владимира Зеленского о том, что он готов разговаривать лишь с теми представителями ОРДЛО, которые выехали из оккупированных территорий и не поддерживают террористов.

«Ну и, конечно, гениальные идеи, которые регулярно высказываются, они абсолютно ни о чем. То есть, идея: «А давайте поговорим с хорошим хлопцем, который живет за рубежом, но он сам из Луганска». Ну хорошо, давайте в таком случае в следующий раз в «нормандский формат» со стороны Украины мы пригласим «правительство национального спасения», которое сформируется или уже сформировано в Москве. Ну давайте Азарова тогда посадим за стол переговоров, Януковича где-то в Ростове», – озвучил очедной бред пропагандист Кремля.





Ранее неадекватный пропагандист заявил, что вскоре, кроме территорий Донбасса, война якобы должна вспыхнуть еще на нескольких регионах Украины.

По его словам, именно украинцы виноваты в том, что происходит на Донбассе.